الاتحاد ينجح في حل مشاكله المالية لدى لجنة الاحتراف

أكد رئيس لجنة الأحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبدالله البرقان أن نادي الاتحاد نجح بإنهاء كافة مشاكله المالية، وانضم للأندية التي يسمح لها تسجيل لاعبين محترفين جدد قبل انتهاء فترة التسجيل عند الساعة ١٢ منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وأوضح البرقان أن أندية الرائد والتعاون ونجران ماتزال ممنوعة من تسجيل لاعبيها الجدد في فترة الانتقالات الشتوية لعدم حل مشاكلها مع الشكاوى المقدمة ضدها من قبل لاعبيها.. وقال: "ابلغنا جميع الأندية في بداية فترة التسجيل الشتوية بضرورة حل مشاكلها المالية وتسوية الشكاوى المرفوعة ضدها كي تتمكن من قيد لاعبهيا الجدد".

وأشار البرقان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الى أنه سيعقد غداً مؤتمراً صحافيا سيكشف من خلاله عن الاندية التي تبقى عليها شكاوى والتي منعت من التسجيل.