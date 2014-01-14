الدوري الإيطالي: إنتر يسقط في فخ التعادل أمام كييفو

أسدل إنتر ميلان الستار على فعاليات الدور الأول من الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل 1/1 مع ضيفه كييفو اليوم الاثنين في ختام مباريات المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وسجل اللاعب البرازيلي إيدر مارتينيز هدفين ليقود سامبدوريا إلى فوز ساحق 3/صفر على ضيفه أودينيزي في وقت سابق اليوم.

على استاد "جوزيبي ميازا" في ميلانو، كان كييفو هو البادئ بالتسجيل عن طريق ألبرتو بالوسكي في الدقيقة الثامنة وتعادل الياباني يوتو ناجاتومو لإنتر في الدقيقة 12 ولكن إنتر فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي والثالثة في آخر أربع مباريات خاضها في المسابقة.

ورفع إنتر رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام فيرونا ورفع كييفو رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس عشر بفارق الأهداف فقط أمام ساسولو.

وفي المباراة الأخرى، افتتح إيدر التسجيل بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وسجل هدفه الثاني بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 48 قبل أن يختتم زميله دانييلي جاستالديلو التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 87 .

وأنهى أودينيزي المباراة بتسعة لاعبين فقط إثر طرد اللاعبين البرازيليين ألان لوريرو وجابرييل سيلفا في الدقيقتين 35 و69 كما طرد روبرتو سوريانو لاعب وسط سامبدوريا في الدقيقة 62.

