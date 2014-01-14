يسدل الستار الليلة على فترة التسجيل الثانية للمحترفين ولن يصبح بمقدور الأندية تسجيل أي محترف سعودي أو غير سعودي اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

ـ حتى هذا اليوم الثلاثاء (وحسب معلوماتي) لم (يشارك) مع فرق دوري عبداللطيف جميل سوى عدد قليل جداً من المحترفين الجدد الذين تم تسجيلهم خلال فترة التسجيل الثانية أذكر منهم محترف فريق النهضة صديق أدامز ولاعب النصر عماد الحوسني والكوري كواك لفريق الهلال وإذا كان أياً من أندية دوري المحترفين قد أشرك محترفاً جديداً فأعتذر عن عدم ذكرهم.

ـ فترة التسجيل بدأت قبل شهر من اليوم ومن المفترض أن تكون الأندية قد حددت احتياجاتها (حسب المركز) قبل بدء فترة التسجيل بشهر على أقل تقدير وبعد ذلك تحدد 3 أو 4 أسماء لمحترفين مناسبين للتعاقد معهم.

ـ وعندما حددت 3 أو 4 محترفين لأنني أعلم أن المفاوضات شاقة ولا يمكن أن تأتي وفق رغبات النادي المفاوض ولذلك عليها أن تضع الخيارات البديلة..

ـ المزعج جداً وهو ما يتكرر عند كل فترة تسجيل هو أن كثيراً من الأندية تنتظر حتى لحظة إغلاق فترة التسجيل لتقدم محترفيها الجدد وهذا من شأنه أن يعطل ويؤجل استفادة الأندية منهم.

ـ هناك أندية تتأخر في حسم الاختيار وأندية تتأخر في إنهاء إجراءات وصول المحترف وأندية تجد صعوبة في حل مشاكلها المالية المعلقة لدى لجنة الاحتراف.

ـ شخصياً أعذر الأندية في تأخرها في حسم أمور محترفيها غير السعوديين والسبب ليس فنياً ولا بسبب الإجراءات إنما هو بسبب أمر واحد أعتقد أنه يمثل قاسماً مشتركاً بين كثير من الأندية.

ـ القاسم المشترك الذي أعنيه هو أن الأمور المالية وتحديداً المتعلقة بحسم صفقات المحترفين غير السعوديين ليست بيد مجالس إدارات الأندية إنما هي بيد (الممول) الرئيس لكل ناد وهنا أعني أعضاء الشرف سواء كانوا مجموعة أو ممولا وحيدا.

ـ كل الأندية السعودية تنتظر تبرعات وهبات أعضاء الشرف ولا يمكن لمجالس إدارات الأندية أن تحسم صفقة محترف ما لم تملك المال وهذا المال لدى عضو الشرف الداعم أو أعضاء الشرف الداعمين وهؤلاء الأعضاء لديهم مشاغلهم الخاصة وليست الأندية التي يدعمونها هي شغلهم الشاغل الوحيد.

ـ ستبقى أنديتنا أسيرة اللحظة الأخيرة في تسجيل المحترفين طالما أنها (أي الأندية) لا تملك مصادر التمويل وتقع رهن إشارة عضو الشرف الداعم ومتى سمح وقته ووضعه المالي بالدعم.

ـ وسيبقى الاحتراف دون تطور طالما مصادر الإيراد المالي غير متوفرة أو أنها رهينة شخصية أو شخصيتين لا يضمن الزمن استمرار ضخهم للأموال.

نقلاً عن "الرياضية" السعودية