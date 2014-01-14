برشلونة وميسي.. يهنئان رونالدو بالكرة الذهبية

حرص نادي برشلونة الإسباني على تهنئة مهاجم نادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقدم الحساب الرسمي للنادي الكاتالوني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التهاني للاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الإعلان عن فوزه بجائزة الكرة الذهبية، في الاحتفال الذي أقيم بمدينة زيوريخ السويسرية.

من جانبه، هنأ مهاجم فريق البلاوغرانا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، منافسه "رونالدو"، مُعترفاً بأن اللاعب البرتغالي يستحق عن جدارة التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013.

وأشاد اللاعب الذي احتكر الجائزة في الأعوام الأربع الماضية، بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفاً إياه باللاعب العظيم.

وأشار نجم الكرة الأرجنتينية في تصريح نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى أنّ ما يقدمه كريستيانو في ريال مدريد والمنتخب البرتغالي أمر مثير للإعجاب، مؤكداً أنه قد أعرب عن إعجابه به كلاعب في العديد من المرات.