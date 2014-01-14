بلاتيني: الكرة الذهبية أصبحت أسوأ تحت مظلة "فيفا"

عبر الفرنسي ميشال بلاتيني عن خيبة امله لحصول مواطنه فرانك ريبيري على المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم 2013، معتبرا ان عدم اعتبار الانجازات والالقاب هو "مشكلة".

واعتبر بلاتيني الذي احرز الجائزة ثلاث مرات متتالية بين 1983 و195 ان "شيئا صغيرا قد تغير في الكرة الذهبية" منذ دمجها مع جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لافضل لاعب.

وقال بلاتيني: "كريستيانو رونالدو لاعب مناسب لحصد الكرة الذهبية"، ثم تابع: "لقد خاب املي لفرانك ريبيري. العام المقبل، سنعود لنفس السيناريو: ميسي-رونالدو، وبعد سنتين وثلاث..".

واضاف: "لقد خاب املي لان الكرة الذهبية، ومنذ 50 سنة، اخذت بعين الاعتبار النتائج والانجازات على ارض الملعب، لكننا اليوم ننظر الى المستوى العام للاعب وهذا يشكل "مشكلة".

ورأى لاعب يوفنتوس الايطالي السابق ان "شيئا صغيرا تغير في الكرة الذهبية منذ ان انتقلت الى الاتحاد الدولي "فيفا"، علما بان مجلة فرانس فوتبول كانت بمفردها تنظم الحدث السنوي قبل دمجه في 2010.

وختم بلاتيني المرشح لخلافة السويسري جوزيف بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي: "فرانك (ريبيري) الذي احرز كل شيء (في 2013) كان قادرا على نيلها، وهذه مشكلة. عدم فوز اي اسباني في 2010 (عندما احرزت اسبانيا كأس العالم) مشكلة ايضا. بالنسبة لفرانك كانت فرصته الوحيدة الان، على غرار الاسبان في 2010".