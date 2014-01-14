رونالدو وميسي.. لم يصوتا لبعضهما

لم يصوت البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الاسباني الحاصل على جائزة الكرة الذهبية "فيفا" لافضل لاعب عام 2013 والارجنتيني ليونيل ميسي حامل الجائزة بين 2009 و2012 لبعضهما، بعد الكشف عن تفاصيل التصويت.

رونالدو صاحب 69 هدفا في 59 مباراة عام 2013، وبصفته قائدا لمنتخب البرتغال، اختار في المركز الاول الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي الذي يشاركه بوكيل الاعمال البرتغالي جورج منديش، ثم زميله في ريال الويلزي غاريث بايل وزميله السابق ولاعب وسط ارسنال الانجليزي الحالي الالماني مسعود اوزيل ثالثا.

ولم يصوت رونالدو (28 عاما)، الذي احرز الجائزة للمرة الثانية بعد 2008 بعد نيله 99ر27%، للارجنتيني ليونيل ميسي ثاني الترتيب (72ر24%)، والذي اختار بدوره ثلاثي فريقه برشلونة اندريس اينيستا وتشافي والبرازيلي نيمار.

الجائزة هي مجموع اصوات قادة (184) وصوت مدربو المنتخبات (184) وصحافيون من مختلف دول العالم (173)، اذ يحصل الاول على 5 نقاط والثاني على ثلاث نقاط والثالث على نقطة، فنال رونالدو 1365 صوتا وميسي 1205 اصوات وريبيري 1127.

ومن بين قادة المنتخبات الكبرى، صوت البرازيلي تياغو سيلفا لميسي ثم زميله في باريس سان جرمان السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ثم رونالدو، والانجليزي ستيفن جيرارد لرونالدو وميسي ثم زميله في ليفربول الاوروغوياني لويس سواريز، والالماني فيليب لام لزميله في بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري الذي حل ثالثا (36ر23%).

وهذا اقرب فارق بين المرشحين الثلاثة منذ دمج جائزة كرة "فرانس فوتبول" الذهبية مع جائزة "فيفا" لافضل لاعب في العالم عام 2010.

حارس ايطاليا جانلويغي بوفون فضل زميله في يوفنتوس اندريا بيرلو، فيما لم يصنف الحارس الاسباني ايكر كاسياس ميسي بين اول ثلاثة لاعبين مفضلا رونالدو وريبيري والهولندي ارين روبن، كما منح الهولندي روبن فان بيرسي المركز الاول لمواطنه روبن ثم ايراهيموفيتش ورونالدو.

اما السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فمنح المركز الاول لريبيري ثم ميسي ورونالدو.

وأما مدربو المنتخبات الكبرى، فكان لافتا منح الايطالي تشيزاري برانديلي المركز الثالث للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والهولندي لويس فان غال المركز الثاني للالماني توماس مولر.

واللافت ان مجموع اصوات الصحافيين ذهب للفرنسي ريبيري (6ر40%) مقابل 8ر30% لرونالدو و5ر28% لميسي، وبالتالي كان سيحرز لاعب وسط الفريق البافاري الجائزة في ظل القانون القديم للكرة الذهبية عندما كانت تمنحها المجلة الفرنسية قبل عام 2010 وفق تصويت حصري للصحافيين.