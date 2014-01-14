ريبيري محبط ويتساءل: ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك

اعرب لاعب وسط بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري عن خيبة امله لعدم احراز الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة في كرة القدم سنويا لافضل لاعب في العالم، والتي كانت من نصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال ريبيري لموقع صحيفة "بيلد" الألمانية: "بالطبع كنت اود الفوز بهذه الجائزة. لكن لا بأس، فنحن لاعبو بايرن ميونيخ وانا في المقدمة نشعر بالفخر لتواجدنا هنا".

واضاف "انا سعيد لان كل شيء انتهى الان. ماذا يمكنني ان افعل اكثر من احراز كل شيء مع بايرن ميونيخ؟ انا لست انانيا، هذه الجائزة ليست هدفي. افضل الفوز بجميع الالقاب مع بايرن ميونيخ وان اصبح بطلا للعالم مع منتخب بلادي، هذا ما يهمني".

وكان ريبيري جاء في المرتبة الثالثة جامعا 36ر23 من نسبة الاصوات، مقابل 72ر24 للارجنتيني ليونيل ميسي، و99ر27 في المئة لرونالدو.

اما عزاء ريبيري الوحيد فهو اختياره افضل لاعب لعام 2013 بحسب استفتاء الاتحاد الاوروبي متفوقا على ميسي ورونالدو بالذات.