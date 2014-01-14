كريستيانو يوضح سبب دموعه: إنني شخص عاطفي

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الاثنين إنه "شخص عاطفي"، ولذلك لم يتمكن من كبح دموعه عندما رأى والدته تبكي من فرط السعادة ، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية في مشواره.

وأوضح مهاجم ريال مدريد: "لم يكن ذلك سهلا، لم أسيطر على دموعي عندما رأيت ابني وأمي يبكيان.. إنني هكذا. قد يسخرون مني، لكن ذلك ليس مهما. إنها لحظة خاصة".

وأضاف اللاعب (28 عاما): "تبكي والدتي بسهولة جدا أيضا، وعندما رأيتها تبكي شرعت في البكاء أيضا. إنني شخص عاطفي".

ورغم أنه لم يفز بأي لقب في 2013، فقد حصل كريستيانو اليوم على جائزة الكرة الذهبية متفوقاً على ليونيل ميسي وفرانك ريبيري.

وقال اللاعب الذي أحرز 69 هدفا في 2013: "ليست مسألة عدالة. فسواء أنا أو ريبيري أو ميسي كان باستطاعتنا الفوز بالجائزة، وقد نلتها أنا وأنا سعيد بذلك". وتابع: "لقد قدمت موسما جيدا للغاية على المستوى الفردي".

وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني لزملائي سواء في ريال مدريد أو في المنتخب، لأني دونهم لم أكن لأحقق هذا".

وقال البرتغالي: "إنني سعيد للغاية، أود أن أكرر هذا هنا في العام المقبل وأن أحاول نيل الثالثة"، مشددا على أنه يحاول كل عام تقديم أفضل ما لديه، كالعادة.

وأعرب كريستيانو عن شكره لكلمات المديح التي خصصها له منافسه الأكبر ميسي.

وقال البرتغالي: "دائما ما كانت لدي علاقة مهنية رائعة بميسي. إنه لاعب أقدره. من الجيد التنافس مع الأفضل".