ماكيدا يعيد "توهج" الشعلة السعودي

مع نهاية الموسم الماضي، كانت تصريحات مسؤولي الشعلة تبشر جماهيره بموسم مختلف جدا في دوري جميل السعودي، عن سابقه الذي تفادوا فيه الهبوط بصعوبة.

جاءت بداية الموسم، وكانت النتائج السلبية للفريق القادم من الخرج جنوب الرياض محبطة لمحبيه، حتى استقال مدربه السابق أحمد العجلاني، وجاء مدربه الحالي الإسباني ماكيدا.

ماكيدا يعيد توهج الفريق

نجح الشعلة في الفوز بخمس مواجهات متتالية تحت قيادة ماكيدا، وتعادل في خمس، بينما بقيت خسائره السبع في بداية الموسم معلّقة برقبته، هذا قبل نهاية الدوري بثمان جولات، إلا أن العلامة الأبرز لتغير الفريق وسط الموسم كانت بعدم خسارته سبع مباريات متتالية.

وأشار الإسباني ماكيدا مدرب الفريق في حديث لقناة "العربية" إلى أن الوضع كان سلبياً بسبب النتائج وقال: "حاولت إعادة الثقة إلى اللاعبين، ونجحت في إعادة زرع الثقة في نفوسهم مجددا، وبدأوا في تنفيذ تعليماتي، ووجدت استجابة سريعة منهم وبشكل غير متوقع لطريقة اللعب الجديدة، أود أن أشكر اللاعبين على تجاوبهم السريع ونجاحهم في تحقيق هذه النتائج التي جاءت بتعبهم وجهدهم".

العروض تنهال على الطير

الأنظار بدأت في الاتجاه صوب الفريق الخرجاوي، وبدا نجومه أمثال حسن الطير مطمعاً لبقية الأندية والذي أكد اللاعب في حديثه لقناة "العربية" تلقيه عروضاً من أندية جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية, وقال: "الأمر بيد الإدارة أنا مرتبط معهم بعقد وأرحب بأي قرار ".

المهمة الأصعب

مهمة الشعلة المقبلة لن تكون أسهل مما مضى، بعد أن تسلطت الأضواء عليه عقب تغلبه على الاتحاد والشباب والاتفاق، رغم ما هو معروف عن أزماتهم المالية الخانقة.