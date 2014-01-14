مدرب قطر: أجبروني على التصويت لـ"رونالدو"

فجّرت قناة "إي إس بي إن" الأميركية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ذكرت بأنّ المدير الفني للمنتخب القطري الأول لكرة القدم، فهد ثاني، قد أُجبر على التصويت لمهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريسيتانو رونالدو، في استفتاء جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013.



ونقلت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحًا للمدرب القطري، فهد ثاني، أكّد فيه بأنّه قد تعرض إلى ضغوطات من القائمين على كرة القدم القطرية، من أجل التصويت للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تُوج بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013.



وبحسب الصحيفة الإسبانية نقلًا عن قناة "إي إس بي إن" الأميركية، فقد أشار "ثاني" إلى أنه تلقى أوامر رئاسية عليا، بالتصويت لصالح اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سباق الكرة الذهبية.



وأوضح "ثاني" في تصريحه الذي نُشر على الصحيفة الإسبانية بأنّ رغبة القائمين على كرة القدم القطرية، بالتصويت لصالح "رونالدو" قد جاءت من أجل تحسين صورة السويسري جوزيف سيب بلاتر، التي اهتزت بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس "فيفا" حيال مهاجم النادي الملكي خلال محاضرة ألقاها في جامعة أوكسفورد يونيون الإنجليزية.

