مغردون يقارنون بين ردة فعل "ميسي" و "رونالدو"

تداول "مغردون" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة قارنت بين ردة فعل مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لدى تتويج منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013، وردة فعل الأخير خلال السنوات الأربع الماضية، التي فاز فيها "ميسي" بنفس الجائزة.



ورسم مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ابتسامة لطيفة، لحظة الإعلان عن فوز منافسه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لعام 2013.



لكن هذا الأمر لم يفعله اللاعب الأفضل في العالم، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، طوال السنوات الأربع التي احتكر فيها نفس الجائزة، فقد ظهر لاعب الكرة البرتغالية بوجه عابس، خلال الحفل الذي يُقام سنويًا في مدينة زيوريخ السويسرية.



واعتبر مغردون بأنّ الابتسامة التي رسمها "ميسي" هو تأكيد صارخ من اللاعب الأرجنتيني على أنّ مهاجم ريال مدريد الإسباني "استحق" الفوز بالكرة الذهبية 2013 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأحسن لاعب في العالم، على العكس اللاعب البرتغالي الذي لم يتقبل فوز "ميسي" بنفس الجائزة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.



