دموع رونالدو تتصدر الصحف الإسبانية

تصدرت دموع ذرفها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تسليمه الكرة الذهبية لافضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2013، الصفحات الاولى لابرز الصحف الاسبانية اليوم الثلاثاء.

وكتبت "ماركا" القريبة من ريال مدريد فريق رونالدو: "كريستيانو اثر بعالم كرة القدم بعاطفته خلال توزيع الكرة الذهبية".

اما "أس" الداعمة للفريق الملكي، فكتبت: "دموع الذهب"، معتبرة ان انصار النادي احتفلوا بالتتويج وكأنه فوزا في مباراة ضمن دوري ابطال اوروبا.

وترجمة لاستقطاب الصحافة الاسبانية، اعتبرت "أس" ان "الافضل قد فاز"، فيما رأت "سبورت" الكاتالونية ان "الافضل لم يفز هذه المرة" مدافعة عن الارجنتيني ليونيل ميسي حامل الجائزة بين 2009 و2012 والذي حل ثانيا بفارق صغير في التصويت.

اما "ال موندو" فرأت ان "مثابرته القوية منحته المكافأة في زيوريخ. حصل على اكبر تكريم فردي يمكن ان يحصل عليه لاعب كرة قدم".

واعتبر "ال بايس" ان رونالدو نجح "على دفعات بتغيير صورة صاحب النزوات للوصول الى اللحظة الراهنة، حيث اصبح لاعبا لامعا والاهم شخصية اكثر نضجا".

وابرزت "ال موندو ديبورتيفو" علامات التصويت والفارق الصغير بين رونالدو وميسي، ونقلت عن ميسي حديثه حول كأس العالم المقبلة: "لا افكر بما فعلته، افكر بما سيأتي".