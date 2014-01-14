سيدورف يعود إلى ميلان الإيطالي كمدرب

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن نادي آيه سي ميلان يستعد لتعيين لاعب خط وسطه السابق كلارنس سيدورف في منصب المدرب الجديد للفريق بعد إقالته للمدرب ماسيميليانو أليغري.

ويتوقع أن يترك سيدورف /37 عاما/ فريقه البرازيلي الحالي بوتافوجو ليصل ميلانو بعد غد الخميس.

كان سيدورف انضم إلى بوتافوجو عام 2012 بعدما لعب 300 مباراة بالدوري الإيطالي مع ميلان في عشرة مواسم. وأحرز سيدورف لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، كما أحرز اللقب نفسه مع ناديي أياكس الهولندي وريال مدريد الإسباني.

بدأ سيدورف مشواره الرياضي مع أياكس وانتقل بعدها للعب في إيطاليا، حيث انضم لأندية سامبدوريا ومنه إلى ريال مدريد قبل أن يعود إلى إيطاليا للعب مع إنتر ميلان ثم مع آيه سي ميلان منذ عام 2002 .

ولد سيدورف في سورينام وانتقل إلى هولندا في طفولته ليكتسب الجنسية الهولندية ويلعب 87 مباراة دولية مع منتخب البلاد.

وكان أليغري /46 عاما/ أقيل من تدريب ميلان، أمس الاثنين، بعد هزيمة الفريق 3-4 أمام فريق ساسولو المتأهل حديثا من الدرجة الثانية، وذلك رغم تقدم ميلان 2-صفر خلال المباراة نفسها.

وتعرض ميلان لسبع هزائم خلال 19 مباراة لعبها بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وهو يحتل حاليا المركز 11 بترتيب البطولة برصيد 22 نقطة.

وبدأ أليغري تدريب ميلان في 2010 ، وأحرز الفريق لقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالية عام 2011 .

وتولى مدافع ميلان السابق ماورو تاسوتي تدريب ميلان بشكل مؤقت حاليا، حيث يقود الفريق خلال مباراته بدور الـ16 من مسابقة كأس إيطاليا، غدا الأربعاء، أمام فريق الدرجة الثانية سبيتسيا.