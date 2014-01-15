أشبال لشبونة يحتفلون بفوز رونالدو بالكرة الذهبية

سادت حالة من الفرحة العارمة لأشبال أكاديمية نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي, في أعقاب فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013.

ويظهر في "مقطع فيديو" أشبال الأكاديمية وهم ينتظرون بشغف الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم سنويا, قبل أن ينفجروا فرحاً بعد اعلان تنصيب ابن ماديرا, كأفضل لاعب في العالم لعام 2013, بعد نجاحه في التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فران ريبيري.

يذكر أن رونالدو كان من ناشئي سبورتنغ لشبونة قبل انتقاله الى مانشستر يونايتد الانجليزي في عام 2003, ومنه إلى ريال مدريد الإسباني في عام 2009 في صفقة تعد الأغلى على مدار تاريخ الساحرة المستديرة.



