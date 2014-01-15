اتحاد القدم يبرئ هزازي من حادثة ملعب الشعلة

برأ الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الاتفاق السابق إبراهيم هزازي من تهمة البصق على أحد أطفال جمعية إنسان، خلال مباراة فريقه امام الشعلة في محافظة الخرج، ضمن مباريات دوري جميل السعودي.

وكان نائب رئيس نادي الشعلة عبدالله الفواز قد صرح بعد لقاء فريقه أمام الاتفاق بأن اللاعب إبراهيم هزازي قد بصق على أحد أطفال جمعية إنسان, وهو ما دعا اتحاد القدم إلى تكليف لجنة لتقصي ودراسة الحقائق والمعطيات؛ للنظر في ادعاءات نائب رئيس الشعلة والتي قررت بعد اطلاعها على التقارير والافادات اللازمة عدم صحة ما ادعاه نائب رئيس نادي الشعلة تجاه اللاعب إبراهيم هزازي.

وأصدرت اللجنة قراراً بعدم تكليف أبناء جمعية إنسان بجمع الكرات خلال المباريات، وكذلك استكمال التنسيق اللازم مع الجهات المختصة بتخصيص أماكن مريحة لهم بالملاعب الرياضية.