البرقان: جميع الأندية سجلت باستثناء الرائد والتعاون

أكد الدكتور عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف السعودية، أن الأندية السعودية نجحت بتسجيل لاعبين جدد في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية، باستثناء ناديي الرائد والتعاون اللذين منعا من التسجيل بسبب عدم إنهائهما الشكاوى المرفوعة عليهما في اللجنة. وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "قبل دقائق انتهت فترة التسجيل الشتوية، وكانت آخر استمارة وصلتنا هي انتقال مدافع الرائد حمد الصقور إلى نادي نجران، واليوم خمسة أندية جديدة سمح لها بالتسجيل، وسجلنا لستة أندية 12 لاعباً. وناديا الرائد والتعاون فقط منعا من التسجيل بسبب عدم إنهائهما الشكاوى المرفوعة ضدهما في اللجنة".

وكشف البرقان عن تسجيل نادي الاتحاد أربعة لاعبين أجانب، وقال: "الاتحاد سجل لاعبه الجديد الأوروغوياني فيريزي، ووصل كرت لاعبه المغربي محمد فوزي عبدالغني، وبذلك أصبح عدد لاعبيه الأجانب 4 بدون لاعب آسيوي، ويلزم عليه تحويل لاعب منهم كلاعب استثمار".

وأشار البرقان إلى أن هذه الفترة هي الأخيرة لاستقبال مسيرات رواتب اللاعبين بطريقة يدوية، وقال: "اعتباراً من الموسم المقبل لن يقبل من الأندية تقديم مسيرات للرواتب فقط، سنكتفي بالحوالات البنكية، وأيضاً ستكون هذه الفترة هي الأخيرة التي تكون فيها لجنة الاحتراف مسؤولة عن الشكاوى التي ستحول لغرفة فض المنازعات التابعة ".

وأضاف: "غرفة فض المنازعات ستكون مستقلة وتابعة لاتحاد القدم، وقراراتها ستكون ملزمة للجنة الاحتراف".

وأوضح رئيس لجنة الاحتراف أنه لن يقبل من أي نادٍ استكمال أوراقه بعد انتهاء الفترة، وقال: "نحن مرتبطين بنظام "فيفا" الذي أقفل بنهاية زمن الفترة".