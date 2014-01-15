البرقان: "دقيقة" حرمت الاتحاد من السنغالي حبيب سو

حسم الدكتور عبدالله البرقان رئيس لحنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل الدائر حول عدم امكانية نادي الاتحاد تسحيل لاعبه الجديد المحترف السنغالي حبيب سو، البارحة، قبل اقفال فترة الانتقالات الشتوية، عندما أكد ان ادارة الاتحاد ادخلت بيانات اللاعب بعد اقفال الفترة بدقيقة واحدة، وأرسل عن طريق الخطأ بيانات لاعب آخر الى مقر اللجنة، وقال: "الاتحاد أدخل بيانات اللاعب عن طريق النظام بعد نهاية الفترة بدقيقة واحدة، وهذا يخالف نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمشكلة الأخرى أنه أرفق في البيانات صورة لعقد لاعب آخر".

وزاد "وأيضاً لم يصل للاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب من نادي الاتحاد حتى نهايه الفترة يرغب بتسجيل اللاعب السنغالي".

وأكد البرقان أن لدى الاتحاد فرصة لتسجيل اللاعب، وذلك من خلال مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشرح أسباب التأخير في تسجيل اللاعب، وقال: "اذا كانت الأسباب مقنعة قد يقبل "فيفا" بها ويسمح بتسجيل اللاعب في كشوفات الاتحاد".

في السياق ذاته، أثارت المعلومات التي كشف عنها البرقان غضب الجماهير الاتحادية على ادارة النادي، بعد أن ذكروا ان الخطأ الاداري حرم الفريق من خدمات لاعب اجنبي رغم انتهاء مفاوضته والاتفاق معه بشكل نهائي.

وينتظر ان تصدر الادارة الاتحادية بيانا صحافيا يكشف تفاصيل الموضوع.