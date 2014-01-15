الجابر: التغييرات أتعبتنا.. وديغاو سيشارك أساسياً

أوضح المدير الفني لفريق الهلال السعودي سامي الجابر أنه لم يلعب حتى الآن بأفضل 11 لاعبا في فريقه على الرغم من مضي 18 جولة من دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم، وقال في رده لسؤال "العربية" في المؤتمر الصحافي الذي عقد، اليوم الأربعاء، للحديث عن لقاء فريقه أمام الاهلي غداً الخميس: "لعبت بأكثر من خطة في هذا الموسم ولم أتوصل للتشكيلة المناسبة، والآن الفريق تغير جلده 60% ولم يتبق منه منذ الموسم الماضي غير ياسر القحطاني وعبدالله الزوري وسالم الدوسري ونواف العابد".



وشدد المدير الفني بنادي الهلال على أهمية مباراة فريقه أمام الأهلي، ضمن الجولة 18 من دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم، وقال: "مباراة الأهلي تعتبر كلاسيكو وقد استعد الفريق جيداً لها، ونطمح من خلالها تحقيق النقاط الثلاث لاهميتها لدينا أكثر من الأهلي.

وأضاف: "أشاهد بوادر الانتصار على أعين اللاعبين خلال التدريبات، في ظل الاستعداد الذهني والبدني لديهم".

وعن الاصابات في صفوف الفريق الهلالي وابتعاد عدد من اللاعبين الاساسيين قال الجابر: "جميع اللاعبين جاهزون عدا عبدالعزيز الدوسري والمحترف الكوري كواك، والحارس حسين شيعان، ولكن في الهلال "إن غاب سيد حضر سيد آخر.. لدي كتيبة نجوم جاهزون لاي نزال، وسيقدمون المستوى المعروف عنهم"، مبيناً أن ديغاو لاعب كبير وعلى مستوى عال، وسيشارك في المباراة كون جاهزيتة البدنية وصلت 80%.

واستغرب الجابر تناقل وسائل الاعلام لاخبار فريقه وكشفهم عن الاصابات والاساسيين، وقال: "أنتظر الاعلام الجديد ومن يعملون عليه ان يبلغوني عن التغييرات التي سأجريها".

وعبر الجابر عن سهولة تأقلم المحترف البرازيلي ديغاو بقوله: "أي لاعب جديد لا يأخذ وقت كبير للانسجام مع لاعبي الهلال كون اللاعبون في الفريق يسهل عليهم الكثير، والدليل على ذلك سعود كريري.

واختتم حديثه بقوله: "مشاركة اللاعبين في المباريات يحددها مدى فعاليتهم في التدريبات وليس الأسماء، مؤكداً أن جميع الأندية لديها الحق في اختيار الطريقة التي ينتهجونها أمام الهلال، ولكن عندما أتحدث فانه من منطلق إبداء الرأي.

