برشلونة يلاحق ثلاثة مدافعين بعد فشله بضم "لويز"

يبدو أن مساعي نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات المدافع الدولي البرازيلي ديفيد لويز، لاعب تشلسي الإنجليزي تواجه مصاعب جديدة، نظراً لسعره المرتفع والذي حددته إدارة "البلوز" بـ35 مليون يورو، دفع إدارة النادي الكاتالوني للبحث عن خيارات جديدة.

ونشرت صحيفة "ماركا" المدريدية قائمة بأسماء ثلاثة مدافعين، قالت إن برشلونة سيعمل ما بوسعه للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مع استمرار فشله في جلب لويز، المُلاحق من إدارة النادي منذ العام الماضي.

وطبقاً للصحيفة فإن مسؤولي برشلونة حددوا ثلاثة أسماء لاختيار أحدها للانضمام للفريق، ويتعلق الأمر بكل من البلجيكي توماس فيرمايلين مدافع أرسنال الإنجليزي، والفرنسي إلياكيم مانغالا مدافع بورتو البرتغالي، وإينيغو مارتينيز، مدافع ريال سوسيداد.

ويبلغ فيرمايلين من العمر 28 عاماً وارتبط اسمه قبل ذلك بنادي برشلونة، الذي فشلت مساعيه بضمه، كما أن اللاعب أعلن قبل فترة وجيزة فقط أنه سعيد بتجربته مع أرسنال، ولا يرغب بتغيير وجهته، ما يقلص من فرص النادي الكاتالوني بضمه.

وفيما يتعلق بمانغالا، فهو يعتبر بحسب الصحيفة أحد أبرز المدافعين في أوروبا حالياً، ويتميز بالقوة البدنية وصغر السن (22 عاماً) لكن المشكلة بالنسبة لبرشلونة، أن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بورتو يتجاوز 50 مليون يورو.

أما مارتينيز الذي يتألق مع ريال سوسيداد فيبلغ من العمر 22 عاماً، وهو مطلوب كذلك بقوة من ريال مدريد، لكن النادي الباسكي لن يفرّط باللاعب بمبلغ يقل عن 30 مليون يورو، وهو بذلك يزيد الأمور صعوبة على برشلونة الذي يريد مدافعا مميزا، ولكن بسعر زهيد.