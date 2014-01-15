تشلسي.. يعيد ماتيتش بـ6 أضعاف قيمته

أكد الصربي نيمانيا ماتيتش متوسط ميدان بنفيكا البرتغالي بأنه سيعود إلى فريقه السابق تشلسي في الميركاتو الشتوي الحالي, كاشفاً في الوقت ذاته بأن مباراة فريقه الماضية أمام بورتو كانت الأخيرة له في الدوري البرتغالي.

ويعد ماتيش أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري البرتغالي, بعد حصوله علي لقب افضل لاعب في الدوري البرتغالي لثلاثة أشهر وهي: ديسمبر 2012, يناير 2013, وابريل 2013.

وبذلك الانتقال يعود اللاعب صاحب الطول الفارع والذي يصل إلى 194سم الي ناديه السابق تشلسي, حيث لعب الصربي "للبلوز" موسمين ابتداء من موسم 2009 واستغنى عنه في موسم 2011 بعدما اشترط نادي بنفيكا على تشلسي التخلي عن ماتيتش ودفع مبلغ 25 مليون يورو لانتقال مدافعه السابق البرازيلي ديفيد لويز للنادي اللندني, في صفقة قدرت بـ30 مليون يورو.



وأكدت وسائل إعلام برتغالية أن تشلسي سيدفع مبلغ 30 مليون يورو، وهو ما يعادل 6 أضعاف قيمته التي اشتراها بنفيكا بعدما تنازل عن مبلغ 5 ملايين يورو لتشلسي في صفقة لويز وهو ما يمثل قيمة عقد ماتيتش.

يذكر أن ماتيتش "25" عاماً كان من ضمن اللاعبين المرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2013 والتي حصل عليها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بهدفه في مرمى المنتخب الانجليزي.

