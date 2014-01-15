جزائري وبحريني في قائمة حكام مونديال 2014

شهدت قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل تواجد حكمين عربيين فقط هما: الحكم الجزائري جمال حيمودي، والحكم البحريني نواف شكر الله.

وأدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء العديد من الحكام الدوليين المعروفين في القائمة والتي ضمت 25 مرشحاً، من بينهم الإنجليزي هاوارد ويب والبرتغالي بيدرو بروينكا.

وأعلن الفيفا، الأربعاء، أسماء حكام المونديال، مستعيناً بتسعة من الحكام العشرة الذين سبق ترشحهم لإدارة مباريات بطولة كأس القارات في العام الماضي. وكان الأرجنتيني دييجو أبال هو الحكم الوحيد من بطولة كأس القارات الذي تم استثناؤه في قائمة مونديال 2014 وحل مواطنه نيستور بيتانا محله في قائمة حكام البطولة.

وكان ويب أدار مباراة نهائي كاس العالم لعام 2010 بين إسبانيا وهولندا، ولكنه تلقى تقييمات متباينة لمجهوده في تلك المباراة التي شهدت توتراً شديداً في الأجواء انتهى بإشهار 14 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة للهولندي جون هيتينجا.

كما يتمتع بروينكا بخبرة كبيرة في إدارة المباريات المهمة حيث أدار نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2012" بين إسبانيا وإيطاليا.

وسبق لكل من الحكمين إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة الفيفا الإيطالي نيكولا ريتزولي الذي أدار النهائي الألماني الخالص لدوري الأبطال في الموسم الماضي بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وكتب موقع الفيفا على الإنترنت: "تم اختيار الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم في البرازيل بناءً على شخصيتهم في المقام الأول، وعلى قدرتهم على فهم كرة القدم من حيث قراءة المباريات وخطط الفرق في كل مباراة".

وجاءت القائمة الكاملة لحكام مونديال 2014 كالتالي:

رافشان إرماتوف (أوزبكستان) ويويشي نيشيمورا (اليابان) ونواف شكر الله (البحرين) وبنجامين ويليامز (أستراليا) ونوماندييز ديو (كوت ديفوار) وباكاري جاساما (جامبيا) وجمال حيمودي (الجزائر) وجويل أجيلار تشيكاس (السلفادور) ومارك جيجر (الولايات المتحدة) وماركو رودريجيز مورينو (المكسيك) وإنريكي أوسيس زينكوفيتش (تشيلي) ونيستور بيتانا (الأرجنتين) وويلمار رولدان بيريز (كولومبيا) وساندرو ريتشي (البرازيل) وكارلوس فيرا رودريجيز (الإكوادور) وبيتر أوليري (نيوزيلندا) وفيليكس برايش (ألمانيا) وكونييت شاكر (تركيا) ويوناس إريكسون (السويد) وبيورن كويبرز (هولندا) وميلوراد مازيتش (صربيا) وبيدرو بروينكا (البرتغال) ونيكولا ريتزولي (إيطاليا) وكارلوس فيلاسكو كاربايو (إسبانيا) وهاوارد ويب (إنجلترا).