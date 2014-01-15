جوبسون: الفيديو المسرب كان على سبيل المزاح

أكد البرازيلي جوبسون، مهاجم اتحاد جدة، أن الفيديو المسرب الذي صوره خلال اجتماع رئيس ناديه، عادل جمجوم، مع لاعب الفريق السابق، سعود كريري، ووكيل أعماله، القطري ناصر النعيمي، أنه كان على سبيل الدعابة ولم يكن بسوء نية. وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "أنا لا أتكلم اللغة العربية، وكان على سبيل الدعابة ولم يكن لسوء نية".

وأضاف: "أنا أرسلته لبعض الأصدقاء، ولا أعلم ماذا بعدها، ولم يكن باعتقادي أنه سيخلق مشكلة".

ورفض جوبسون الإفصاح عن الشخص الذي أرسل له مقطع الفيديو، ونفى في الوقت نفسه أن يكون قد باعه لأحد الصحافيين. وقال: "هذا كذب، لم أبع المقطع لأحد. أنا فقط أرسلته لأحد أصدقائي، وهو ليس من رجال الصحافة، ولم يكن هناك أي نية للبيع".

وامتدح جوبسون مستوى فريقه مقارنة بالظروف والمشاكل التي تعصف به، وقال:"أعتقد أن مستوى الاتحاد جيد جداً، بدأ يتحسن كثيراً، ولديه لاعبون كبار، والوضع يسمح للوصول إلى مراكز متقدمة في دوري أبطال آسيا، ونأمل أن نكون أبطال آسيا".

وأرجع جوبسون أسباب انخفاض مستواه إلى المشاكل التي يعانيها النادي، وقال: "المشاكل التي وقعت تسببت بنزول مستواي، وسأعمل على تقديم كل ما لدي، وجميع اللاعبين يحاولون بأقصى ما لديهم ليعود الاتحاد لمستواه الطبيعي".

ونفى جوبسون أن يكون للمكافأة الضخمة التي رصدت من قبل الإدارة دور في مستوى الفريق الكبير الذي ظهر به خلال مباراة الهلال السابقة، وقال: "المكافآت الضخمة ليست لها علاقة بالموضوع. كانت لدينا رغبة في الفوز بالمباراة، واللاعبون قدموا كل ما لديهم، ولم نكن نستحق التعادل، وأنا متأكد أن المدرب الجديد سيصحح الأخطاء وسنظهر بشكل مختلف".