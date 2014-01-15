لجنة الانضباط تلفت نظر لاعب الهلال سالم الدوسري

اكتفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بلفت نظر لاعب الهلال سالم الدوسري على السلوك غير الرياضي الذي قام به تجاه لاعب اتحاد جدة محمد قاسم في مباراة الفريقين الدورية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة 126 من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وعلى صعيد متصل غرمت لجنة الانضباط المشرف العام على كرة القدم بنادي الرائد عبدالله السبيعي مبلغ 50 ألف ريال؛ بسبب تصاريحه تجاه حكام مباراة فريقه التي خسرها من النصر 3-صفر يوم الجمعة الماضي.

وكانت لجنة الحكام قد تقدمت بشكوى للجنة الانضباط ومرفق معها تسجيل ضد المشرف العام على كرة القدم بنادي الرائد عبدالله السبيعي السبيعي بسبب اتهاماته للحكام ووصف قراراتهم بالمهازل.

يذكر أن نادي النصر تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد السبيعي بسبب تصاريحه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد خسارة فريقه أمام النصر بثلاثية نظيفة وهو ما اعتبره النصراويون إساءة لهم.