أفضل لاعب في العالم: فكرت في الرحيل عن ريال مدريد

اعترف مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه قد فكّر جديًا في الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية، والعودة مجددًا إلى صفوف ناديه السابق، مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأشار اللاعب الأفضل في العالم في تصريح نقلته صحيفة "مترو" البريطانية إلى أن زميله السابق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فرديناند، حاول إقناعه بالعودة إلى صفوف الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي.



وأكّد هداف نادي ريال مدريد، بأنه قد فكّر بالرحيل عن صفوف النادي الملكي، والعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي لعب له بين عامي 2003 و2009؛ وذلك بعد إلحاح زميله السابق في فريق الشياطين الحمر.



لكن اللاعب البرتغالي استدرك قائلًا: " مانشستر يونايتد، لا يزال في قلبي، لقد لعبت له ستة أعوام وأنا أحب هذا النادي لدي أصدقاء كثيرون هناك وأتمنى لهم الأفضل؛ لكنني في الوقت ذاته أعشق ريال مدريد، ومن الصعب أن أغادر المكان الذي تعودت عليه".



جدير بالذكر أن اسم مهاجم ريال مدريد، قد ارتبط الصيف الماضي بفريقه السابق مانشستر يونايتد، وذلك منذ أن كشف عن رغبته في عدم تجديد عقده مع ناديه ريال مدريد والذي يستمر لمدة موسمين آخرين.



إلا أنّ "رونالدو" قد وافق بعد ذلك على تجديد عقده لخمس سنوات إضافية تنتهي موسم 2018، وذلك دون إعلان القيمة المادية للعقد، رغم توقعات بأن يكون اللاعب الدولي البارز صاحب الأجر الأعلى عالميًا.



ودافع اللاعب البرتغالي عن ألوان مانشستر يونايتد مدة ست سنوات خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2009 تخللتها العديد من النجاحات على الصعيد المحلي والقاري حتى رحل عام 2009 إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة تعد الأغلى في تاريخ كرة القدم إذ كلفت خزينة النادي الملكي 94 مليون يورو.



وحقق اللاعب المولود في "جزيرة ماديرا" ألقاباً عدة رفقة فريق الشياطين الحمر، إذ حصد لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، بالإضافة لفوزه بكأس إنجلترا مرة واحدة وكأس رابطة المحترفين مرتين، فضلاً عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وبطولة الدرع الخيرية مرة واحدة، كما يُعتبر البرتغالي هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تمكن من التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 1992.





