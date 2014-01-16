قفزة "هائلة" للسعودية ومصر.. والجزائر تتصدر العرب

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم قفزة نوعية في التصنيف الجديد للمنتخبات، الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيما احتفظ المنتخب الجزائري بالصدارة عربياً رغم تراجعه، وكذلك ظل المنتخب الإسباني في الصدارة على الصعيد العالمي.

وتقدّم "الأخضر" 14 مركزاً دفعة واحدة ليحتل المركز 73 عالمياً، بدلاً من المركز 87 الذي احتله في تصنيف الشهر الماضي، رغم عدم خوضه لأي مباراة رسمية خلال الفترة الماضية.

وحل المنتخب السعودي في المركز الثامن على الصعيد الآسيوي، بينما تصدر المنتخب الإيراني القائمة على مستوى القارة متقدماً على اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والأردن.

كما سجل منتخب مصر تقدماً هاماً في نفس التصنيف، إذ تقدم 10 مراكز دفعة واحدة ليصبح في المركز 31 عالمياً، بينما ظل المنتخب الجزائري في الصدارة عربياً رغم تراجعه مركزاً واحداً، حيث بات في المركز 27.

وجاء منتخب تونس ثالثاً على الصعيد العربي (44 عالمياً) ومنتخب ليبيا رابعاً (62 عالمياً) ومنتخب الإمارات خامساً (63 عالمياً)، بينما خرج المنتخب المغربي من قائمة المنتخبات الخمسة العربية الأولى.

وعلى الصعيد الدولي ظل منتخب إسبانيا متربعاً على الصدارة، متقدماً على منتخبات ألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والبرتغال، ولم يطرأ أي تغيير على بقية المنتخبات صاحبة المراكز العشرة الأولى، وجاءت أوروغواي سادسة، أمام إيطاليا، وسويسرا، وهولندا، والبرازيل.