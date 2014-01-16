الهلال "يقهر" الأهلي ويعيد فارق الـ٦ نقاط مع النصر

واصل الهلال مطاردته لغريمه التقليدي النصر، بعد أن أعاد الفارق الى ٦ نقاط بينه وبين المتصدر بفوزه الصعب على الأهلي بهدف نظيف في المرحلة ١٨ من دوري جميل، والتي شهدت تعادل الاتفاق ونجران سلبياً وفوز النصر على الشعلة بثلاثية نظيفة وتعادل التعاون والاتحاد ١-١، وتختتم المرحلة غداً بثلاثة لقاءات، حيث يستضيف الشباب نظيره الفيصلي ويلعب العروبة مع الفتح ويحل الرائد ضيفاً ثقيلاً على النهضة.



وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بدأ الأهلي المنتشي بفوزه في المرحلتين الأخيرتين ببداية هجومية بحثاً عن هدف يضع الهلاليين تحت الضغط، لاسيما وأن المتصدر النصر قد وسع الفارق عصر اليوم الى ٩ نقاط، ولم ينجح الأهلي في الاستفادة من حالة الارتباك التي بدأ بها لاعبو الهلال المباراة.. وفي الدقيقة ٢٤ ارتكب مدافع الأهلي عقيل بلغيث خطأ فادحاً بعدما تسبب بركلة جزاء للهلال إثر عرقلته للظهير الأيسر الهلالي عبدالله الزوري، ونجح هداف الهلال ناصر الشمراني في وضع المرة بمرمى الحارس عبدالله المعيوف.. بعد الهدف تغير حال الأهلي وتمكن الهلال من السيطرة على مجريات الشوط، وكاد الشمراني أن يسجل هدف التقدم للهلال بعدما استلم مرة من خلف المدافعين وواجه مرمى الأهلي الذي نجح حارسه بإبعاد الكرة عن مناطق الخطر الأهلاوية.

في الشوط الثاني زج البرتغالي بيريرا مدرب الأهلي بلاعبه الشاب مصطفى بصاص بديلاً للمدافع عقيل بلغيث لتنشيط خط المقدمة الذي يتواجد به الكوري سوك.. وتحسن مستوى الأهلي مع أفضلية كبيرة للهلال الذي لعب بتوازن كبير في كافة خطوطه، واعتمد على سرعة أطرافه بتواجد سالم الدوسري في الجهة اليمنى ونواف العابد بالجهة اليسرى، بينما اعتمد الأهلي على الكرات الطويلة لمهاجميه بصاص وسوك.. وفي الدقيقة ٨٥ أجرى مدرب الأهلي تغييره الثاني بدخول لاعبه البرازيلي الجديد ايريك أوليفيرا الذي أنعش خط الوسط الأهلاوي بتحركاته وتمريراته التي كادت إحداها أن تثمر عن هدف التعادل بعد أن لعب كرة عرضية من خلف مدافعي الهلال للكوري سوك الذي لم يحسن التعامل مع الكرة لتصل سهلة الى الحارس الهلالي فايز السبيعي.. بعدها كاد البرازيلي اوليفيرا أن يسجل هدف التعادل بعد أن سدد كرة من خطأ للأهلي تصدى لها السبيعي بصعوبة.. وحاول الهلال استغلال اندفاع الأهلي وكاد الفرج أن يسجل هدف الاطمئنان الهلالي بعدما وصلته كرة من ياسر الشهراني وضعته أمام الحارس الاهلاوي المعيوف الذي أنقذ هدفاً هلالياً محققاً.. بعدها أخفق ناصر الشمراني في تسجيل هدف محقق بعدما وصلته كرة على مشارف منطقة الجزاء الأهلاوية وحاول مراوغة مدافعي الأهلي أسامة هوساوي ومنصور الحربي اللذين نجحا في إبعاد الكرة.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال الى النقطة ٤٢ في المركز الثاني وبفارق ٦ نقاط عن النصر المتصدر، وبقي الأهلي على رصيده السابق ٢٧ نقطة في المركز الثالث.

صور مباراة الهلال والأهلي بدوري عبداللطيف جميل (تصوير: محمد الضاوي)

النصر يواصل تصدره لدوري جميل



واصل النصر انتصاراته في دوري جميل السعودي بعد تحقيقه الانتصار التاسع على التوالي بفوزه على مضيفه الشعلة بثلاثية نظيفة في افتتاح المرحلة ١٨.

وحاول النصر تسجيل هدف مبكر في مرمى الشعلة الذي لم يتذوق طعم الخسارة منذ ٧ مباريات تحت قيادة مدربه الاسباني ماكيدا، ووجد النصر دفاعاً محكماً من الشعلة الذي اعتمد على تكثيف المناطق الدفاعية لوقف خطر مهاجمي النصر عماد الحوسني وحسن الراهب.. ولم يشهد الشوط الأول الا فرصة وحيدة محققة للنصر عن طريق ابراهيم غالب الذي حول عرضية الشهري برأسه نجح مدافع الشعلة يحيى الكعبي في إبعادها.

في الشوط الثاني واصل النصر محاولاته الهجومية على مرمى الشعلة وحاول الاوروغوياني كارينيو تنشيط خط المقدمة بإجراء تبديل بدخول المهاجم محمد السهلاوي بديلاً للعماني عماد الحوسني.. ونجح السهلاوي البديل والعائد من الاصابة في صناعة هدف فريقه الاول بعدما لعب كرة عرضية نجح حسن الراهب بتحويلها في مرمى الشعلة في الدقيقة 52.. بعد الهدف تحرر الشعلة من التكتل الدفاعي وبدأ بشن هجماته على مرمى النصر وكاد الأردني محمد مصطفى أن يسجل هدف التعادل بعدما لعب كرة برأسه نجح الحارس عبدالله العنزي بإبعادها عن مرمى النصر.. وفي الدقيقة ٨١ نجح المهاجم محمد السهلاوي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب نفسه.. وفي الدقيقة ٩١ عاد السهلاوي من جديد ونجح بتسجيل الهدف الثالث للنصر بعدما استغل تمريرة عبدالرحيم جيزاوي داخل منطقة الجزاء ولعبها في مرمى الحارس سعيد الحربي.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده الى النقطه ٤٨ في صدارة الترتيب وبفارق ٩ نقاط مؤقتاً عن الهلال.. وبقي الشعلة على رصيده السابق ٢٠ نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

مباراة النصر والشعلة (تصوير: محمد الضاوي)

وفي بريدة تعادل فريقا التعاون والاتحاد ١-١ في المرحلة ١٨ من دوري جميل.. وتقدم الاتحاد أولاً عن طريق هدافه مختار فلاتة الذي سجل هدفه الـ١٣ هذا الموسم في الدقيقة١٤، ونجح مدافع التعاون عدنان فلاتة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة ٦٥.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده الى ٢٨ نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتحاد الى ٢٣ نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

مباراة التعاون والاتحاد ( تصوير : فهد الضويفري)