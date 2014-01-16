دوري جميل: النصر في مطب الشعلة.. والهلال يخشى الأهلي

سيكون اليوم الخميس يوماً لاهباً في دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، كونه سيجمع مباراتين للمتصدر النصر ووصيفه الهلال في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من الدوري، عكس الجولات السابقة التي كانت مباريات الهلال فيها تسبق مباريات النصر.

وستتجه أنظار الجماهير السعودي عصراً صوب ملعب نادي الشعلة بالخرج لمتابعة مباراة النصر المتصدر مع مضيفه الشعلة، فيما تتجه مساء صوب ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لمتابعة قمة الجولة التي ستجمع الهلال ثاني الترتيب بالأهلي الثالث، فيما يستضيف اليوم أيضاً التعاون مع الاتحاد والاتفاق مع نجران، وتختتم المباريات غداً الجمعة باستضافة الشباب للفيصلي، والعروبة للفتح، وحلول الرائد ضيفاً على النهضة.

وستحضى مباراة الهلال والأهلي باهتمام خاص، فهي واحدة من كلاسيكيات الكرة، وسيزيد من أهميتها حاجة الفريقين لنقاطها الثلاث، فالهلال الثاني بـ39 نقطة يريد الفوز ليواصل مطاردته للنصر، فيما يحتاج الأهلي ليحكم قبضته على المركز الثالث الذي يحتله مع التعاون ولكل منهما 27 نقطة.

وسيجد الهلال الذي خسر نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بتعادل بصعوبة مع الاتحاد مطالباً بالفوز للإبقاء على حظوظة قائمة، ويعلم مدربه سامي الجابر أن خسارة المزيد من النقاط تعني تضاؤل أمله في الفوز باللقب أكثر، ولهذا سيدخل مباراة اليوم مع لاعبيه بشعار لا مجال للتفريط مهما كان الثمن، على أمل أن يكون النصر تعثر أمام الشعلة.

غير أن الهلال سيعاني في حال تأكد غياب نجميه سالم الدوسري وعبدالعزيز الدوسري للإصابة، وسيعود له المدافع الكوري الجنوبي كواك الذي غاب عن مباراة الاتحاد، وأيضاً من المتوقع أن يزج الجابر بمحترفه البرازيلي الجديد ديجاو إلى جوار كواك، على أن يبدأ بمهاجمين صريحين بالدفع بياسر القحطاني إلى جوار ناصر الشمراني ، ومن خلفهما البرازيلي نيفيز وسعود كريري والإكوادوري كاستلو.

وفي المقابل سيكون البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للأهلي، أمام اختبار صعب، خاصة أنه يحاول بكل ما يملك استعادة ثقة الجماهير المفقودة به، وأكد يبريرا للاعبيه أن الفوز على العروبة والنهضة أمر جيد، ولكن التحدي الحقيقي لهم هو الفوز على الهلال، وسيفتقد الأهلي لمهاجمه الكوري الجنوبي سوك الذي تعرض لإصابة في القدم في الجولة الماضية، وسيعوضه باللاعب الفيصلي السابق عبدالله المطيري في أول ظهور له مع ناديه الجديد.

النصر والشعلة

في الخرج، سيكون النصر المتصدر بـ45 نقطة المرشح الأول للفوز على ضيفه الشعلة الثامن بـ20 نقطة، خاصة أن الأخير يفتقد لأهم لاعبيه الموقوفين بالبطاقات الملونة، ويدرك مدرب الشعلة البرتغالي ماكيدا أن مهمته أمام المتصدر ستختلف عن المواجهات الثلاث الأخيرة، والتي حقق فيها الفريق مفاجأة بكل المقاييس عندما فاز على الشباب والاتفاق، خاصة أنه سيفتقد لخدمات مهاجمه وأهم لاعبيه المغربي حسن الطير الموقوف بالبطاقة الصفراء، ومع ذلك سيحاول ماكيدا استغلال الحالة النفسية التي يعيشها الفريق بعد الانتصارات المتتالية لإحداث المفاجأة.

وفي المقابل، يعلم مدرب النصر الأورغوياني كارينيو أن مباراة اليوم لن تكون نزهة لفريقه، بل ستكون رحلة محفوفة بالمخاطر إذا لم يحسن التعامل معها من البداية للنهاية، كما أنه يدرك أن أي نقطة سيفقدها الفريق سيكون ثمنها غالياً، وسيخوض النصر المباراة بكامل قوته الفنية ، باستثناء السهلاوي، ولكنه يملك العماني عماد الحوسني الذي أحرز هدفين في المباراتين التين خاضهما مع الفريق منذ تسجيله، إضافة إلى وجود البرازيلي إيلتون وحسن الراهب.

واعترف كارينو بصعوبة مواجهة الشعلة، وأكد قبل المباراة أن خصمه فريق متطور وصعب. وقال: "سنلعب مباراة صعبة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتيجتها". وتابع: "نعرف الملعب ونعرف أرضيته، ونحن كفريق متصدر لدينا الإصرار على مواصلة الصدارة، وقادرون على تجاوز كل الظروف المحيطة بذلك، وثقتي في جميع لاعبي النصر لا حدود لها".

وفي المقابل، قال مدرب الشعلة خوان ماكيد: "يعتب النصر أفضل فريق حتى الآن من حيث الأداء الفني المميز بقيادة مدربه كارينيو، والذي لم يخسر حتى الآن يمتلك عناصر جيدة جداً قادرة على صنع الفارق، واتضح هذا من خلال جميع مبارياته الماضية". وتابع متحدياً :"مع ذلك متى ما وضع اللاعبون الفوز نصب أعينهم فلا شك سيحققون نتيجة إيجابية، وإذا كنا على مستوى جيد من حيث التركيز وخاصة في التنظيم، ويجب أن يعرف اللاعبون جيداً أن المباراة لن تكون سهلة على أرضنا".

بقية المباريات

في اليوم نفسه أيضاً يحل الاتحاد السادس بـ22 نقطة ضيفاً على التعاون الرابع بـ27 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي في مباراة لن تكون سهلة، خاصة أن التعاون صاحب المستويات الرائعة يلعب على أرضه وبين جماهيره.

ونجح التعاون في تحويل خسارته أمام الاتفاق في الدمام من 0-3 إلى تعادل 3-3. وما سيزيد من قوته اليوم أنه استعاد الفريق هدافه الخطير إيفولو وإلى جواره بدر الخراشي ومعهما المدافع الأردني هادي أبوهشهش.

فيما سيكون لاعبو الاتحاد منتشين بأدائهم أمام الهلال في الجولة الماضية، بعد أن نجحوا في إحراج الهلال بكامل نجومه في مباراة كانوا الأقرب فيها إلى النقاط الثلاث.

وتختم مباريات اليوم بمباراة الاتفاق التاسع بـ20 نقطة مع نجران الحادي عشر بـ18 نقطة، وستكون مباراة متكافئة إلى حد كبير، خاصة أنه لا يفصل بينهما سوى نقطتين فقط، وقد تتغير المراكز حسب نتيجة اليوم. سيقود نجران للمرة الأولى مدربه السوري نزار محروس بعد إقالة المقدوني جوكيكا.