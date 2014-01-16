عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة

سيدورف يتولى تدريب ميلان رسمياً حتى عام 2016

المصدر: روما - د ب أ
لاعب ميلان السابق الهولندي كلارينس سيدورف
رابط مختصر

أعلن فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعبه الهولندي السابق كلارينس سيدورف ليتولى تدريب الفريق حتى عام 2016.

وعقب توقيعه العقد مع نائب رئيس النادي أدريانو غالياني، قاد سيدورف /37 عاما/ تدريبه الأول مع الفريق، بعدما أنهى مطلع هذا الأسبوع مسيرته الطويلة كلاعب والتي استمرت 22 عاما بعدما رحل عن صفوف فريق بوتافوغو البرازيلي.

وجاء التعاقد مع سيدورف عقب إقالة مدرب الفريق السابق ماسيمليانو أليغري، الاثنين الماضي، بسبب النتائج المخيبة التي حققها الفريق بالدوري الإيطالي تحت قيادته، والتي كان آخرها الخسارة المذلة أمام ساسولو المتواضع 3- 4 الأحد الماضي.

ويحتل ميلان المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بعد مرور 19 مباراة، متاخرا بفارق 20 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثالث المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولعب سيدورف لمدة عشرة مواسم في صفوف ميلان قبل أن ينتقل إلى فريق بوتافوغو عام 2012.

ومن المقرر أن يتم تقديم سيدورف رسميا لوسائل الإعلام، بعد غد السبت، قبل أن يخوض الفريق مباراته الأولى تحت قيادته أمام ضيفه فيرونا بالدوري الإيطالي الأحد القادم.


آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر