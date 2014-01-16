صديقة رونالدو: لهذا السبب بكى كريستيانو

كشفت عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك، عن السبب الذي جعل صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، يذرف الدموع عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وبحسب الموقع الرسمي لقناة "يورو سبورت" العالمية، فقد أفصحت عارضة الأزياء الروسية و صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إيرينا شايك، عن السبب الرئيسي الذي جعل "رونالدو" يُطلق العنان لدموعه عقب استقباله نبأ تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2013.



وأكّدت صديقة اللاعب البرتغالي في تصريحات لإحدى القنوات الروسية، بأنّ "رونالدو" بكى بحرقة؛ نظرًا لشعوره بظلم كبير خلال السنوات الأخيرة، والتي احتكر فيها منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نفس الجائزة.



وأشارت "إيرينا" إلى أنّ "رونالدو" لم يكن قادراً على استجماع كلماته ليعبر عن شعوره ودخل في وصلة بكاء، نتيجة شعوره بالظلم الكبير من خلال التصريحات المثيرة للجدل التي أُطلقت ضده وعلى رأسها التصريح الذي أطلقه رئيس "فيفا" حيال مهاجم النادي الملكي خلال محاضرة ألقاها في جامعة أوكسفورد يونيون الإنجليزية.

