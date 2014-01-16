مورينهو "يلدغ" أندية "الليغا"

قلّل المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، من قيمة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، واصفًا بطولة "الليغا" التي يتنافس على لقبها 20 نادياً إسبانياً بـ"السهلة".



ووصف مدرب النادي اللندني بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بـ"السهلة"، مُرجعًا أسباب رغبة اللاعبين المحترفين في الدفاع عن ألوان قطبي "برشلونة" و "ريال مدريد"؛ إلى سهولة البطولة المحلية في بلد الأرانب.



وأكّد المدرب البرتغالي بأنّ قطبي الكرة الإسبانية جاذبان للاعبين، ولا نستطيع لوم أي لاعب يقرر الانتقال إلى أحدهما، لافتًا إلى أنّ الطريقة الأسهل لإثبات اللاعب نفسه هي بالمنافسة على أسهل البطولات و ليس أصعبها.



وأوضح المدرب المثير للجدل "في الدوري الإسباني يستطيع اللاعب خطف الأضواء بإحراز 50 هدفًا، على عكس بطولة الدوري الإنجليزي".



وأضاف مدرب ريال مدريد السابق "الأمر نفسه ينطبق على المدربين، هنا في إنجلترا لن تستطيع أن تنهى موسمك بـ (100) نقطة أو يقوم لاعبو فريقك بتسجيل (125) هدفًا؛ على عكس بطولة الليغا".



وأشار "مورينهو" في تصريح نقلته صحيفة "لندن إيفنينغ ستاندارد" بأنه كان يُمني النفس في الانتقال إلى بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولكنه في الوقت ذاته اعترف بأنه لو كان لاعبًا لما فكر في ترك بطولة الدوري الإنجليزي.