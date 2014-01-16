"في المرمى" يطرح استفتاء حول مرشحي رئاسة اتحاد جدة

طرح موقع "العربية.نت" استفتاء في صفحاته الرياضية، لمعرفة اتجاه أصوات مشجعي نادي اتحاد جدة السعودي نحو المرشحين الخمسة لرئاسة النادي، خلفاً للمستقيل محمد فايز، على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، اليوم الخميس، وسيتم عرض النتائج في حلقة برنامج "في المرمى".

الجدير بالذكر أن الخماسي الذي يتنافس على مقعد رئيس النادي الأقدم في السعودية، هم أحمد كعكي الوجه الجديد والداعم للعديد من التعاقدات الأخيرة في الفريق الأول، وينافسه الأخ الأصغر لمنصور البلوي المرشح إبراهيم البلوي، إضافة إلى الإعلامي الاتحادي عدنان جستنية، والذي يدخل الانتخابات للمرة الثانية بعد خسارته من محمد بن داخل الجهني قبل عامين، وينضم إليهم المحامي مدحت قاروب، والذي يترشح للمرة الرابعة، وأخيراً ماهر بندقجي.