أصيب لشهرين.. وعاد ليصبح هداف الكأس.. إنه ميسي

عاد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للتوهج مرة أخرى، بعدما قاد فريقه برشلونة للفوز على خيتافي بهدفين نظيفين في اياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ليؤكد ميسي مقولة "ليس الحدث هو أن يسجل ميسي، إنما الحدث هو ألا يسجل ميسي".

فميسي الذي لعب 115 دقيقة فقط في كأس ملك إسبانيا بسبب الإصابة التي لحقت به والتي أبعدته عن الملاعب لشهرين كاملين، أصبح الآن هدافا للبطولة برصيد 4 أهداف بواقع هدفين في مرمى خيتافي ذهابا، وهدفين في مرمى نفس الفريق إيابا.

وأعاد ميسي للأذهان أهدافه "المارادونية" التي اعتادت عليها جماهير الفريق الكاتالوني، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه، البارحة، من مجهود فردي رائع، راوغ فيه أربعة من مدافعي الفريق "المدريدي"، بالاضافة إلى حارس المرمي، معلنا تأهل الفريق الكاتالوني إلى دور الـ8 من منافسات البطولة.