الإصابة تبعد نيمار عن برشلونة من 3 إلى 4 أسابيع

سيفتقد برشلونة خدمات لاعبه البرازيلي نيمار بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بعد تعرضه لالتواء في كاحله، أمس الخميس، ضد خيتافي (2-صفر) في اياب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إسبانيا.

وذكر برشلونة أن الفحوصات التي أجريت، صباح اليوم الجمعة، أكدت بأن اللاعب يعاني من إلتواء في أوتار كاحله الأيمن، وهو يحتاج بين ثلاثة وأربعة أسابيع للتعافي.

وكان نيمار يخوض مباراته الاولى كأساسي منذ منتصف ديسمبر الماضي، لكنه لم ينعم بها كثيرا اذ تعرض للاصابة في الدقيقة 23 حين كان يحاول لعب كرة عرضية من الجهة اليسرى.

وكان هناك تخوف من ان يكون نيمار قد تعرض لتمزق في الاوتار، وخبر غيابه عن الملاعب لحوالي شهر فقط سيريح الجمهور الكاتالوني لان فريقه يخوض مباريات سهلة نسبيا في الاسابيع القليلة المقبلة، وهو سيتمكن من استعادة لاعب سانتوس السابق قبل حلوله ضيفا على مانشستر سيتي الانجليزي في 18 الشهر المقبل في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.