الدوري الإنجليزي: مواجهة "نارية" بين تشلسي ويونايتد

يسعى مانشستر يونايتد للحفاظ على آماله في اقتناص أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حينما يحل ضيفا على تشلسي صاحب المركز الثالث على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن في إطار المرحلة 22 من المسابقة.



ويفتقد مانشستر، الذي يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة، خدمات مهاجمه الهولندي روبن فان بيرسي بسبب الإصابة، كما سيغيب عن اللقاء أيضا نجمه واين روني بسبب استمرار معاناته من الإصابة في عضلة الفخذ والتي ربما ستبعده عن الفريق ثلاثة أسابيع أخرى.



ويرى نيمانيا فيديتش قائد الفريق أن الشهر المقبل سيحسم بشكل كبير موقف مانشستر في المسابقة، من خلال المباريات الخمس المقبلة للفريق والتي ستبدأ بمواجهة تشلسي وتنتهي بملاقاة أرسنال على ملعب الإمارات، حيث يعتقد أنها ستقرب مانشستر بشدة من الحصول على المركز الرابع الذي يبتعد عنه الفريق بفارق خمس نقاط حاليا.



وقال فيديتش "يتعين علينا أن نفوز بانتظام وفي الشهر المقبل سنعرف على وجه الدقة أين نحن في المسابقة".



أضاف فيديتش "بنهاية يناير وبداية فبراير سنعرف موقفنا، وما هي قدراتنا في البطولة".



وتابع "وبعد ذلك، ستستأنف بطولة دوري الأبطال فعالياتها مجددا. هذا وقت مهم لنا، ونحن جميعا نرغب أن نحقق خلاله نتائج جيدة".



وربما يدفع تشلسي في اللقاء بلاعبه الجديد نيمانيا ماتيتش، الذي فشل مانشستر يونايتد في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



ويخوض أرسنال متصدر المسابقة برصيد 48 نقطة لقائه مع ضيفه فولهام بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الصعب 2-1 على مضيفه أستون فيلا الاثنين الماضي، ليظل محتفظا بفارق النقطة التي تفصله عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



وصرح لاعب الفريق بير ميرتساكر "كان هناك القليل من الضغط علينا، من الممكن أن يشعر الفريق بذلك، ولكننا تمكنا من الرد في النهاية. أعتقد أن الجميع كان يتوقع عدم قدرتنا على الحصول على النقاط الثلاث".



أضاف "كان أمرا بالغ الأهمية، أن تدع الفرق الأخرى ترى أن ارسنال مازال على قيد الحياة وأن بإمكانه الرد. ننظر إلى أنفسنا ونعتقد بأننا قادرون على مواجهة أي تحد يعترض طريقنا".



ويعود النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لقيادة فريقه مانشستر سيتي في لقائه مع ضيفه كارديف سيتي صاحب المركز 18 برصيد 18 نقطة، والذي يأمل في الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط.



ويتطلع إيفرتون صاحب المركز الخامس برصيد 41 نقطة لمواصلة كفاحه من أجل التأهل إلى دوري الأبطال عندما يخرج لملاقاة ويست بروميتش ألبيون صاحب المركز 14، والذي يخوض لقاءه الأول على ملعبه تحت قيادة مدربه الجديد بيبي ميل.

ويلتقي توتنهام هوتسبير صاحب المركز السادس برصيد 40 نقطة مع مضيفه سوانسي سيتي، بينما يستضيف ليفربول صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة فريق أستون فيلا.



ويخشى ساوثهامبتون صاحب المركز التاسع من أن تؤثر استقالة رئيسه نيكولا كورتيز بالسلب على أداء لاعبيه، حينما يحل ضيفا على سندرلاند الذي ابتعد أخيرا عن قاع الترتيب عقب فوزه على فولهام 4-1 في المرحلة الماضية.



ويواجه كريستال بالاس القابع في ذيل الترتيب ضيفه ستوك سيتي، فيما يلتقى نوريتش سيتي الذي تلقى خسارة قاسية صفر- 3 أمام فولهام في كأس رابطة المحترفين الانجليزية، الثلاثاء الماضي، مع ضيفه هال سيتي، فيما يستضيف ويستهام يونايتد صاحب المركز 17 فريق نيوكاسل الذي يحتل المركز الثامن.

