بيليه: زيدان وميسي الأفضل في السنوات الأخيرة

اعتبر اسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، اليوم الخميس، ان اللاعب الفرنسي السابق زين الدين زيدان، والارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الاسباني هما الافضل في السنوات الاخيرة.



وقال بيليه في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في دبي: "حسب قناعتي، الفرنسي زين الدين زيدان كان الافضل في العالم على مدى 5 سنوات متتالية، وفي السنوات الاخيرة جاء ميسي، وهو يبقى رقما مهما يصعب تجاوزه ان كان في منتخب الارجنتين او برشلونة، فهو الافضل في نظري والاكثر استقرارا في المستوى، وحافظ على ذلك لفترة طويلة".

ورأى بيليه ايضا ان "البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني، لاعب جيد ايضا، وهو نال لقب الجائزة الذهبية لافضل لاعب في العالم لعام 2013 بعدما كان الاكثر تسجيلا للاهداف".

وطرح بيليه اشكالية خطف المهاجمين للاضواء بعكس لاعبي الوسط امثال الفرنسي فرانك ريبيري والاسبانيين اندريس انييستا وتشافي هرنانديز الذين لا يحظون بنفس المكانة من الاهتمام لانهم لا يسجلون كثيرا من الاهداف".

ورشح بيليه منتخب البرازيل لاحراز كأس العالم 2014 التي تستضيفها بلاده، واكد ان "أي متابع لكرة القدم يقول تلقائيا ان البرازيل مرشحة لاحراز أي لقب بطولة تشارك فيها، لكن في كرة القدم ليس هناك أي شيء مضمون، وهناك منتخبات اخرى مثل اسبانيا والمانيا يجب الحذر منها".





