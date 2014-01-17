خليلي "ينقذ" الشباب من خسارة محققة أمام الفيصلي

أنقذ المهاجم الفلسطيني عماد خليلي فريقه الشباب من خسارة محققة أمام الفيصلي، بعد تسجيله لهدفين ساهما في قلب النتيجة، بعد أن كان خاسراً بثلاثية نظيفة في أول مباراة له في دوري جميل السعودي.



وتقدم الفيصلي على ضيفه الشباب بثلاثية نظيفة سجلها الأردني ياسين البخيت في الدقيقة الخامسة، وعزز مواطنه خليل بن عطيه تقدم الفيصلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة ٢٦، وسجل مهاجم الفيصلي ريان بلال الهدف الثالث في الدقيقة ٥٠.



وبعد الهدف الثالث الفيصلاوي انتفض الشباب وسجل أول أهدافه عن طريق مهاجمه عيسى المحياني في الدقيقة 56، وواصل الشباب ضغطه على مرمى الفيصلي ونجح مهاجمه الجديد عماد خليلي في تسجيل هدفين الأول كان في الدقيقة 59 بضربة رأسية والثاني في الدقيقة ٧١ ليمنح التعادل لفريقه، وفي الدقيقة ٨٧ نجح البرازيلي رافيينا بتسجيل الهدف الرابع للشباب ليهدي الشبابيين ثلاث نقاط ثمينة بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال السبع مباريات الأخيرة والتي يتذوق فيها الفريق طعم الفوز.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى النقطة ٢٧ في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن الاهلي الرابع، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 15 في المركز قبل الأخير.

صور مباراة الشباب والفيصلي بدوري عبداللطيف جميل (تصوير : محمد الضاوي)



العروبة يقتنص فوزاً ثميناً



وفي الجوف اقتنص العروبة ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه الفتح حامل لقب الدوري في الموسم الماضي بفوزه عليه ٢-١.



وكان الفتح المتعثر هذا الموسم هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة ١٧ عن طريق مهاجمه الكونغولي دوريس سالمو، وسجل مهاجم العروبة عيضة الجوني هدف التعادل لفريقه في الدقيقة ٦٤، ونجح المهاجم مشاري العنزي في تسجيل الهدف الثاني للعروبة في الدقيقة 84.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العروبة الى ١٩ نقطة في المركز ١١، وبقي الفتح على رصيده السابق ٢١ نقطة في المركز السابع.

