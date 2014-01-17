رئيس الهلال: أحترم النصر ولكني متفائل بتحقيق الدوري

على الرغم من صدارة النصر السعودي لأقوى البطولات المحلية دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد من تفاؤله بتحقيق لقب الدوري، وقال: "النصر يقدم مستوى جيدا، ولكن سنعمل على تحقيق لقب الدوري، ولا يزال المشوار طويلا، ونتمنى أن يتعثر النصر مثلما تعثرنا نحن، وينتظر النصر مباريات كبيرة، والنصر عموما فريق جدير بالصدارة، ولكني متفائل بتحقيق اللقب".

وأكد رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، مشيرا إلى أنه يعيب على لاعبيه ضياع الفرص السهلة في المباراة، وقال: "الفريق عليه ضغط كبير في المباريات، وأنا راض على مستوى الفريق عموما".

وأضاف: "قررنا منذ بداية الموسم أن نكتفي بالعمل، والمدرب سامي الجابر يعمل بشكل جيد، وهناك لاعبون مميزون قادرون على العطاء لمدة أربعة اعوام".

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى أن الإثارة أصبحت بشكل أكبر بسبب التنافس بين الهلال والنصر، لافتا إلى أن سامي الجابر متفوق على 12 مدربا في الدوري، ونحن ندعمه ومتفائل بتحقيق لقب الدوري، وقال: "هناك أشخاص يتمنون إخفاق سامي من الهلاليين أيضا".

