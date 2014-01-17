كاريكاتير "يسخر" من فوز رونالدو بالكرة الذهبية

أثارت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي الإسباني؛ وذلك بعد نشرها في عددها الأخير رسمًا كاريكاتيريًا، يسخر من تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، بالتعاون مع المجلة الفرنسية.



وتجلت روح الدعابة الجريئة في "رسم كاريكاتيري" ظهر فيه اللاعب البرتغالي "شامخًا" فوق منصة التتويج، وإلى جانبه كل من صانع ألعاب بايرن ميونخ الألماني، الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، ومهاجم برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وأظهر "الكاريكاتير" الذي رسمه الفنان الفرنسي "فارو" حالة من عدم الرضا إزاء منح البرتغالي كريستيانو رونالدو، على حساب منافسيه ليونيل ميسي، وفرانك ريبيري.



وشكّك "فارو" في لوحته التي نُشرت على صحيفة "فرانس فوتبول" في أحقية مهاجم نادي ريال مدريد بالفوز بالجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، بالتعاون مع المجلة الفرنسية.



وحاول الفنان الفرنسي الذي يعيش في إسبانيا التقليل من شأن فوز اللاعب البرتغالي على طريقته الخاصة، حينما رسم منافسه "ميسي" مستندًا على عكازين في إشارة إلى لعنة الإصابات التي طاردت "البرغوث" الأرجنتيني خلال العام الماضي وحالت بينه و بين تحقيقه للكرة الذهبية الخامسة على التوالي؛ وساهمت بشكل رئيسي في تتويج "رونالدو" بنفس الجائزة.

كما أبدى " فارو"- من خلال الرسم- امتعاضه من عدم تتويج مواطنه صانع ألعاب بايرن ميونخ، فرانك ريبيري، بجائزة الكرة الذهبية؛ على الرغم من تتويج فريقه بثلاثية الدوري والكأس الألمانيين ودوري أبطال أوروبا، فضلًا عن نيله لبطولتي كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبية.