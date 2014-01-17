مورينهو يعير برتران.. ويعلن اقتراب رحيل دي برون

أعلن مدرب تشلسي الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينهو إعارة مدافع فريقه راين برتران إلى أستون فيلا اليوم الجمعة.



وقال مورينيو: "سيذهب برتران على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. شعرنا، وهو يوافق تماما، إنه بحاجة للعب".



ووافق اللاعب البالغ 24 عاما على انتقاله من ملعب ستامفورد بريدج لحاجته اللعب باستمرار.



وأكد مورينهو أن لاعب وسطه البلجيكي كيفن دي برون على شفير ترك النادي.



وأشارت تقارير عدة إلى رحيل دي برون الى فولسبورغ الألماني مقابل 20 مليون يورو، بعدما أعير إلى فيردر بريمن الموسم الماضي.



ولم ينجح دي برون (22 عاما) في فرض نفسه على التشكيلة الاساسية، إذ خاض 6 مباريات منذ انضمامه عام 2012، وضعفت حظوظه أكثر مع عودة الصربي نيمانيا ماتيتش الى الفريق اللندني.



وقال كلاوس الوفس المدير الرياضي لفولسبورغ: "كيفن أصبح في فولسبورغ. نأمل أن تسير الأمور بحسب الخطة".