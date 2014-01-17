مورينهو يُوقف مؤتمرًا صحافيًا.. لمصافحة إعلامي

أوقف المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، المؤتمر الصحافي الذي أُقيم عشية مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ22 من الدوري الانجليزي لكرة القدم للحظات قليلة؛ وذلك لمصافحة أحد الصحافيين الذي حضر المؤتمر بعد تعافيه من مرض السرطان.

وبحسب صحيفة " الإندبندنت" البريطانية، فقد رحب المدرب البرتغالي بعودة مراسل قناة "آي.تي.في"، راجس مارتل؛ وذلك بعد شفاء الأخير من مرض السرطان.

وغاب الصحافي الإنجليزي عن تغطية مؤتمرات فريق العاصمة الإنجليزية في الآونة الأخيرة؛ بسبب تعرضه للإصابة بمرض السرطان قبل أن يتعافى منه مؤخرًا، ويعود مباشرة إلى عمله.

ورغم حساسية المؤتمر كونه يسبق قمة الجولة الـ22 من الدوري الانجليزي لكرة القدم؛ حرص المدير الفني للفريق الإنجليزي على مصافحة "راجس مارتل" الأمر الذي أدخل البهجة والسرور قلب على الصحافي الإنجليزي.

وقدم "مارتيل" جزيل شكره للمدرب البرتغالي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مورينهو صافحني باليد ورحب بعودتي على طريقته الخاصة".

