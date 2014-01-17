نيمار محمولاً على الأكتاف.. ولاعب خيتافي على النقالة

أبدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكاتالونية تعجبها مما فعله مسؤولو ملعب كوليسوم الفونسو بيريز معقل نادي خيتافي الاسباني، وذلك بعدما خرج مهاجم برشلونة، البرازيلي نيمار، محمولا على أكتاف أطباء النادي، فيما حُمل لاعب خيتافي المصاب اليكسيس روانو على حاملة نقالة، وذلك في المباراة التي جمعت برشلونة وخيتافي، البارحة، في إياب دور الـ16 من منافسات كأس ملك إسبانيا.

وكان نيمار قد تعرض لالتواء شديد في الكاحل ليسقط أرضًا، وهو ما أفزع الجهاز الطبي الذي هرع لإسعاف اللاعب البرازيلي، الذي لم يستطع اكمال المباراة ليخرج محمولا على أكتاف الاطباء.

وعلى النقيض خرج مدافع خيتافي اليكسيس روانو من ملعب المباراة محمولا على حمالة نقالة، بعد تعرضه للإصابة التي منعته من إكمال المباراة.

