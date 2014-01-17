يوفنتوس في مهمة سهلة في الدوري الإيطالي

بعد مرور عامين على رحيله عن الفريق كلاعب، يعود كلارينس سيدورف إلى ميلان مجددا، ولكن كمدير فني من أجل مساعدته على اجتياز أحد أسوأ المواسم التي يمر بها الفريق بالدوري الإيطالي، حسبما أكد اللاعب الهولندي الدولي السابق.



وصرح سيدورف لقناة ميلان التلفزيونية، أول أمس الأربعاء، عقب وصوله إلى إيطاليا قادما من البرازيل "إلى الأمام يا ميلان".



وأنهى سيدورف مسيرته الطويلة مع كرة القدم والتي امتدت قرابة 22 عاما، عقب رحيله عن صفوف بوتافوغو البرازيلي مطلع الأسبوع الحالي من أجل تدريب ميلان.



أضاف سيدورف "أتمنى أن أقوم بأشياء جيدة لأنني أعتقد أن الجميع هنا يعانون بشدة".



وعقب عشرة مواسم قضاها مع ميلان، وعامين في البرازيل، بدأ سيدورف /37 عاما/ مسيرته التدريبية أمس الخميس، بعدما وقع عقدا لتدريب ناديه السابق حتى عام 2016.



وبعد دقائق من وصوله، انتقل سيدورف إلى ملعب جوسيبي مياتزا لمتابعة تأهل ميلان إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا عقب فوزه السهل 3-1 على فريق سيبزيا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في دور 16 للبطولة أول أمس الأربعاء.



وتولى المدرب المساعد ماورو تاسوتي قيادة الفريق بشكل مؤقت خلال المباراة، عقب إقالة المدرب السابق ماسيميليانو أليغري الاثنين الماضي.



وقامت الجماهير التي شاهدت المباراة بتحية سيدورف في الملعب، مما جعله يشعر بالعاطفة والإحساس بالواجب.



وأكد سيدورف: "رحلت عن ميلان في مايو عام 2012 بعد مشوار ناجح مع الفريق. وواجبي الآن هو بدء مشوار جديد من النجاح".



ولكن يبدو أن اللاعب الدولي الهولندي ولاعب ميلان السابق ماركو فان باستن، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال عامي 1987 و1995، غير مرحب بقرار ميلان بالتعاقد مع سيدورف.



ونقلت صحيفة "لاريبوبليكا" عن فان باستن، الذي يتولى تدريب فريق هيرنفين الهولندي حاليا، قوله: "إنها مجازفة، ينبغي علينا أن ننتظر ونرى ما سيقدمه للفريق. لا أعتقد أنه كان قرارا حكيما من النادي".



وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا، التي سبق لميلان الفوز بها سبع مرات، أحد التحديات التي تواجه سيدورف مع الفريق هذا الموسم، لاسيما وأن الفريق مقبل على مواجهة من العيار الثقيل أمام أتليتكو مدريد الإسباني في دور 16 للبطولة الشهر المقبل.



ويعاني ميلان بشدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث يحتل المركز 11 برصيد 22 نقطة بعد انتهاء 19 مرحلة من عمر المسابقة، متأخرا بفارق 20 نقطة عن المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، ومتخلفا بفارق ثماني نقاط عن عدد النقاط التي حققها الفريق في هذا الوقت من الموسم الماضي.



ويبدو أن البداية المتعثرة أصبحت سمة ميلان في الفترة الأخيرة، حيث ساءت نتائج الفريق بشدة في بداية الموسم الماضي بالدوري، ولكنه تعافى مجددا لينهي المسابقة في المركز الثالث.

وسيشهد لقاء ميلان مع ضيفه فيرونا، بعد غد الأحد، في المرحلة 20 للدوري الإيطالي الظهور الأول لسيدورف مع الفريق، ويسعى ميلان للثأر من فيرونا (الحصان الأسود للبطولة) الذي تغلب عليه 1- 2 في افتتاح المسابقة.



ويحتل فيرونا، الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى، المركز السادس برصيد 32 نقطة متفوقا بفارق عشر نقاط على ميلان.



وتفتتح مباريات المرحلة 20 غدا السبت، حيث يستضيف روما صاحب المركز الثاني فريق ليفورنو صاحب المركز قبل الأخير الذي تعاقد مع المدرب الجديد أتيليو بيروتي خلفا للمدرب المقال ديفيدي نيكولا.



ويتطلع حامل اللقب يوفنتوس لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه 12 على التوالي، حينما يستضيف سامبدوريا غدا السبت أيضا.



ويتصدر يوفنتوس المسابقة برصيد 52 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه المباشر روما.



ويلتقي، بعد غد الأحد، أودينيزي مع لاتسيو، وبولونيا مع نابولي، وكاتانيا مع فيورنتينا، وجنوه مع إنتر، وساسولو مع تورينو، وأتالانتا مع كالياري، وكييفو مع بارما.