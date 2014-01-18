أرسنال يبقى في الصدارة.. ومانشستر سيتي يواصل مطاردته

استمر التنافس على أشده بين أرسنال المتصدر، ومانشستر سيتي الثاني على أشده وبقي الفارق بينهما نقطة واحدة بعد فوز الأول على ضيفه فولهام 2-صفر، والثاني على ضيفه كارديف سيتي 4-2، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب الامارات وأمام 60 ألف متفرج، عجز رجال المدرب الفرنسي آرسين فينغر عن زيارة شباك ضيفه في الشوط الأول، لكن أرسنال بكر في زيارتها مطلع الثاني، حيث نجح الإسباني سانتياغو كازورلا في انهاء تمريرة جاك ويلشير (57).

وانفتحت شهية اللاعب الإسباني وأضاف الهدف الثاني سريعا بصاروخ بعيد المدى (62).

ورفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة مقابل 50 لمانشستر سيتي وصيف البطل الذي حقق فوزا كبيرا في ارضه على ملعب الاتحاد وأمام أكثر من 47 ألف متفرج.

كان مانشستر سيتي سباقا الى التسجيل عبر البوسني ادين دزيكو من زاوية صعبة إثر تمريرة من الاسباني دافيد سيلفا (14).

وعادل كريغ نون لكارديف بمساعدة الايسلندي آرون غونارسون (29)، لكن مانشستر سيتي سراعان ما تقدم بواسطة الاسباني خيسوس نافاس بمجهود فردي وتسديدة من داخل المنطقة (33).

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثالث عن طريقه نجمه العاجي يايا توريه، افضل لاعب في افريقيا لعام 2013، الذي تبادل الكرة مع الارجنتيني سيرخيو اغويرو قبل ان يسكنها اسفل الزاوية اليمنى (76).

وقضى أغويرو بديل الإسباني الفارو نيغريدو (62) على أي أمل للضيوف بالتعديل من خلال تسجيله الهدف الرابع لاصحاب الأرض بعدما رد له توريه الجميل (79).

وقلص فرايزر كامبل الفارق في الوقت بدل الضائع بتسجيله الهدف الثاني للضيوف بعد أن تابع كرة وصلته من ركلة ركنية (90+3).

وعلى ملعب ابتون بارك، حقق نيوكاسل فوزا صريحا على مضيفه وست هام يونايتد 3-1.

ووضع الفرنسي يوان كاباي الفريق الزائر في المقدمة بعدما تلقى تمريرة متقنة من مواطنه يوان غوركوف انهاها في اسفل الزاوية اليمنى (16).

وعزز الفرنسي لويك ريمي تقدم الضيوف بعد تمريرة من مواطنه موسى سيسوكو 33).

وقلص وست هام الفارق بنيران صديقة حيث سجل المدافع مايكل ولياموسن خطأ في مرمى فريقه (45+2).

لكن كاباي اعاد الامور الى نصابها وسجل الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه من ركلة حرة (90+5).

على ملعب النور وأمام أكثر ما يزيد من 38 ألف متفرج، انتزع سندرلاند نقطة مهمة من ضيفه ساوثمبتون بتعادله معه 2-2.

وفرط ساوثمبتون بفوز كان في متناوله وكان من شأنه أن يضعه في المركز الثامن مؤقتا بعد أن تقدم بهدفين نظيفين افتتحهما جاي رودريغيز في وقت مبكر بعد تمريرة رأسية من الفرنسي مورغان شنايدرلين (4).

وأضاف الكرواتي ديان لوفرين الهدف الثاني بعدما تابع كرة وصلته من ركلة ركنية نفذها ستيفن ديفيس (31).

وقلص سندرلاند الفارق سريعا عبر الايطالي فابيو بوريني الذي استثمر كرة من آدم جونسون (32).

وفي الشوط الثاني، أدرك آدم جونسون العادل لسندرلاند اثر كرة من كريغ غاردنر (71).

وعلى ملعب كاراو رود، تغلب نوريتش على ضيفه هال سيتي بهدف وحيد حمل توقيع راين بينيت بعد متابعة لكرة من ركلة ركنية (87).

على ملعب سيلهورست، خطف جايسون بوتشيون النقاط الثلاث لفريقه كريستال بالاس العائد الى النخبة بعد غياب بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى ضيفه ستوك سيتي في الدقيقة 51.

ويلعب لاحقا اليوم ليفربول الرابع مع استون فيلا، وغدا سوانسي مع توتنهام، وتشلسي الثالث مع مانشستر يونايتد حامل اللقب في قمة المرحلة التي تختتم الاثنين بلقاء وست بروميتش البيون مع ايفرتون.