رونالدو يهدي "سيارة" لكل فرد في الجهاز الطبي بناديه

منح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد، "سيارة" لكل فرد في الجهاز الطبي في فريقه؛ وذلك احتفالاً بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، فقد أوفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالوعد الذي قطعه على نفسه بإهداء "سيارة" لكل فرد في الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد؛ وذلك في حال تتويجه بالكرة الذهبية.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية، تصريحاً لـ"بول كليمنت" المدرب المساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ أكد فيه أن أفراد الطاقم الطبي في نادي ريال مدريد ينتظرون بفارغ الصبر، السيارات الجديدة التي سيقدمها اللاعب البرتغالي لهم.

وأشار "كليمنت" في مقابلة مع "سبورت ميل" إلى أنّ "رونالدو" قد سبق له وأهدى الطاقم الطبي هواتف آيفون وساعات ثمينة كهدايا تقديراً لمجهوداتهم.

وأكد المدرب الإنجليزي أن اللاعب البرتغالي ممتن لأفراد الجهاز الطبي، الذين ساعدوه في تجنب الإصابات خلال الموسم الماضي، الأمر الذي دفعه لإهداء سيارة لكل واحد منهم.