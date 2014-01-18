ريال مدريد يقترب من التعاقد مع "مورينو"

توصل مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق رسمي مع إدارة نادي إشبيلية، يُقضى بموجبه انتقال ظهير أيسر النادي الأندلسي، الإسباني ألبرتو مورينو، إلى صفوف نادي العاصمة الإسبانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة "الديفنسا سنترال" الإسبانية عن راديو إشبيلية قوله إنّ نادي ريال مدريد الإسباني، قد تعاقد رسمياً مع ظهير أيسر نادي إشبيلية، ألبرتو مورينو، وذلك مقابل 21 مليون يورو، فضلاً عن تفريطه في عقد لاعبه الروسي، دينيس تشيرشيف، المُعار من نادي ريال مدريد.

ولم تُوكد صحيفة "آس" هذا الخبر؛ لكنها أشارت إلى أن نادي العاصمة الإسبانية يُفكر جدياً في ضم اللاعب الإسباني، خاصة مع الرحيل المحتمل لظهير أيسر النادي الملكي، البرتغالي فابيو كوينتراو، الذي تلقى هو الآخر عرضاً رسمياً للانضمام إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة المقربة جداً من أسوار ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، أن نادي إشبيلية قد أبدى استعداده التام للتخلي عن خدمات اللاعب الإسباني الشاب، مقابل مبلغ يقل عن30 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي لكسر عقد اللاعب الممتد حتى عام 2018.