ريال مدريد يكتسح بيتيس.. ويشارك برشلونة في الصدارة

أصبح ريال مدريد شريكا في الصدارة لبرشلونة وأتلتيكو مدريد لمدة 24 ساعة، بعد فوزه على مضيفه ريال بيتيس صاحب المركز الأخير 5-صفر، اليوم السبت، في المرحلة 20 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد وصيف البطل رصيده الى 50 نقطة، وبات يتخلف بفارق الاهداف عن برشلونة حامل اللقب الذي يلعب غدا في ضيافة ليفانتي، ويتقدم بفارق الاهداف على اتلتيكو مدريد الذي يستقبل على أرضه اشبيلية.

على ملعب مانويل رويز دي لوبيا وامام 48500 متفرج، حقق ريال مدريد أعلى نتيجة منذ 1961 وثأر لخسارته صفر-1 في ذهاب الموسم الماضي على الملعب ذاته، وحقق فوزه الثالث على التوالي بعد اياب العام الماضي (3-1) وذهاب الموسم الحالي (2-1).

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اختير مطلع الأسبوع أفضل لاعب ونال جائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية بعد 2008، التسجيل في وقت مبكر بتسديدة بعيدة عانقت أعلى الزاوية اليسرى (11) مسجلا أحد أروع الأهداف هو الرقم 21 له في صدارة قائمة الهدافين.

ومرر رونالدو كرة هدف ثان من الجهة اليسرى عرضية أمام خط المرمى إلى الفرنسي كريم بنزيمة لم يحسن متابعتها مفوتا فرصة ثمينة (22)، وأضاف الويلز غاريث بايل أغلى لاعب في العالم الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة لم يشاهدها الحارس الدنماركي ستيفان اندرسن الا في مرماه (25).

وأهدر رونالدو منفردا فرصة هدف ثالث (31)، وفاتت على ريال بيتيس فرصة تقليص الفارق عندما أخفق روبن غارسيا في السيطرة على كرة عرضية امام المرمى ارسلها من الجخة اليمنى ليو باتيستاو (40)، وواحدة مماثلة لريال مدريد عبر بنزيمة (72).



الهدف 100 لبنزيمة



وعزز بنزيمة بالهدف الثالث إثر تمريرة عرضية قصيرة داخل المنطقة من الكرواتي لوكا مودريتش (45+1) مسجلا هدف رقم 100 مع الفريق الملكي منذ انضمامه إليه في صيف العام 2009 في 210 مباريات في جميع المسابقات، ورقم 65 في الدوري الاسباني.

وفي الشوط الثاني، أضاع رونالدو فرصة جديدة لريال مدريد عندما سدد الكرة من انفراد تام في الحارس اندرسن (52) الذي تصدى باقتدار لقذيفة بنزيمة (60)، لكنه فشل أمام كرة مرتدة من ركنية أعادها بقوة الارجنتيني انخل دي ماريا من مسافة 35 مترا بيسراه استقرت في الزاوية اليسرى هدفا رابعا (62).

وتابع البرازيلي مارسيلو كرة طائرة بقوة علت العارضة (84)، ورد بيتيس بواحدة مماثلة عن طريق البيروفي خورخي مولينا الذي استقبل على صدره كرة داخل المنطقة ثم التف وسدد من بين 3 مدافعين مرت كرته فوق العارضة ايضا (85).

واختتم الفارو موراتا بديل بنزيمة (77) المهرجان بالهدف الخامس بعد كرة عالية من مارسيلو تابعها رونالدو بطريقة مقصية خلفية فسقطت امام لاعب منتخب شباب اسبانيا (دون 21 عاما) تابعها بيسراه بسهولة على يمين اندرسن (90).

وفي الوقت بدل الضائع، اهدر رونالدو فرصة هدف ثالث.