شركة قطرية تسعى لتغيير اسم ملعب كامب نو

تعتزم إحدى شركات الطيران القطرية تقديم مبلغ "350" مليون يورو إلى إدارة نادي برشلونة الإسباني؛ وذلك مقابل الحصول على حق إضافة اسم الدولة العربية إلى اسم ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكاتالوني لمدة ثلاثين عاماً.

وبحسب صحيفة "الموندو دبيورتيفو" الإسبانية، فقد رصدت الشركة القطرية، الشريك الرئيسي لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مبلغ "350" مليون يورو، لإقناع إدارة النادي الكاتالوني بتغيير اسم ملعب "كامب نو" ليُصبح "كامب نو قطر".

وبرهنت الصحيفة - المقربة جدًا من أسوار ملعب "كامب نو" - صحة حديثها بنشر تصريح سابق لنائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية، خافيير فاوس، أكّد فيه وجود إمكانية لإعادة تسمية ملعب "الكامب نو"؛ لأن ذلك سيدر دخلاً أكبر على خزينة النادي الكاتالوني.

وسيتخذ مجلس إدارة نادي برشلونة قراراً بشأن مستقبل الملعب التاريخي له خلال الأيام المقبلة، حيث سيطلب بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من مشجعيه الاختيار بين تجديد الاستاد الحالي للنادي أو بناء ملعب جديد.

وفي حال نجحت المفاوضات الدائرة بين النادي الكاتالوني وبين الشركة القطرية، فإن نادي برشلونة سيكون ثاني نادٍ إسباني يقوم بتغيير مسمى ملعبه؛ إذ سبق لنادي ريال مايوركا تغيير اسم ملعبه من سون موييس إلى ملعب أونو في عام 2006.