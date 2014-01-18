استقالة أبوزيد احتجاجاً على تجميد الببلاوي لقراره

أعلن السفير الرسمي هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوى قرر إيقاف قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة طاهر أبوزيد بحل مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة حسن حمدي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن قرار رئيس الوزراء جاء وفقا لما خوله له القانون، وأنه سيعيد الأمر للدراسة حسب الاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

ونقلا عن "اليوم السابع" التي أكدت من مصادرها الخاصة أن طاهر أبو زيد وزير الرياضة سيتقدم رسميا باستقالته للحكومة، صباح غد الأحد، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوقف قراره بشأن إقاله مجلس إدارة النادى الأهلي.

وكان أبوزيد قد أصدر، اليوم السبت، قرارا بوقف المد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتحويله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة.

وباتصال هاتفي مع المهندس عدلي القيعي المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي الذي أكد "للعربية نت" أن هناك اجتماعا منعقدا الآن لمجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة حسن حمدي للرد على قرار وزير الرياضة، وأضاف أنه لا يعلم ما يدور الآن داخل الاجتماع الممتد حتى الآن، ولن يدلي بأي معلومات أو قرارات إلا بعد انتهاء الاجتماع.

الجدير بالذكر أن طاهر أبوزيد قرر تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل، أحد أكبر رموز النادى ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ، نائبا له ليتولى إدارة النادى حتى موعد إجراء الانتخابات، ويضم المجلس فى عضويته قيادات أهلوية كبيرة وشبابية هم: طارق ثابت بولس أمينا للصندوق، وعضوية الكابتن مصطفى يونس، ومنى الحسينى، ود. صالح فرج، وعماد فاروق، ومحمد سرحان، ود. مهند مجدى، ود. إيناس أبو العلا، ومحمد جمال أحمد.



