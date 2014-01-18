غوارديولا يغضب البرشلونيين باستهدافه أحد نجومهم

يضع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ الألماني عينه على مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، ويرغب في الحصول على خدماته خلال الفترة القادمة لتعزيز دفاعات الفريق البافاري، وهو أمر أثار استفزاز وغضب أنصار النادي الكاتالوني.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن غوارديولا يريد جلب مدافع قوي لبايرن ميونيخ في الفترة القادمة ضمن مساعيه لبناء فريق لا يُقهر، وقد وضع ثلاثة أسماء في مخيلته، على أن يختار أحدهم لارتداء القميص الأحمر.

وبحسب الصحيفة فإن الأسماء الثلاثة التي يدور حولها الحديث هي جيرارد بيكيه، إلى جانب البرازيليين تياغو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وديفيد لويز، لاعب تشلسي الإنجليزي.

ويفضّل مدرب برشلونة الساق بيكيه، بفعل التجربة الناجحة التي جمعتهما حينما كان مدرباً لبرشلونة، إذ استدعاه آنذاك من مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجعله أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الذي هيمن على البطولات المحلية والأوروبية لعدة سنوات.

وبفعل تلك التجربة، يرتبط المدرب الشاب بعلاقة قوية ما زالت مستمرة إلى الآن مع بيكيه، وهو ما قد يساعده على إقناعه بالتحول نحو النادي البافاري، الأمر الذي أثار مخاوف الكثير من مشجعي برشلونة من رحيل أحد أبرز وأهم نجوم فريقهم في الوقت الراهن.

وبدا واضحاً من تعاطي جماهير برشلونة مع الخبر عبر الصحف الكاتالونية، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي، حالة التذمر من غوارديولا، وتسود الخشية من استغلال علاقته مع اللاعبين لتحريضهم عن الرحيل، كما فعل العام الماضي مع اللاعب تياغو ألكانتارا.