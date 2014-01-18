لاعب برازيلي يُبهر العالم.. بهدف صاروخي

خطف صانع ألعاب فريق بالميراس البرازيلي، فيليبي مينيزيس، الأضواء خلال مباراة فريقه الودية أمام يونياو باربارينسي؛ وذلك بعدما أحرز هدفًا رائعًا من على بعد 50 ياردة، أثار موجة عارمة من الإعجاب في بلاد السامبا.



وجمع لاعب بالميراس، فيليبي مينيزيس، بين الدقة والتركيز وجمالية التصويب حينما لاحظ تقدم حارس مرمى يونياو باربارينسي، حيث أطلق تسديدة قوية استقرت في مرمى الفريق الضيف.



وأثار الهدف الذي أحرزه "مينيزيس" موجة إعجاب كبيرة في الأوساط الرياضية في العاصمة البرازيلية، إذ طغت الإشادة باللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على الصفحات الأولى من كبرى الصحف البرازيلية، على الرغم من كون المباراة ودية.



وقاد متوسط ميدان فريق بنفيكا البرتغالي السابق، فريقه البرازيلي لتحقيق نتيجة الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليُحقق الفريق فوزه الأول في مباراته الودية الثانية التي أقيمت استعدادًا للموسم الجديد في البرازيل.



